Airbus signe une énorme commande de 255 avions au salon de Dubaï

Lors de l’ouverture du salon aéronautique de Dubaï, ce dimanche 14 novembre, le géant européen a décroché une importante commande groupée de 255 Airbus A321, qui seront livrés à partir de 2025.

Chiffrée à 33 milliards de dollars, soit 29 milliards d’euros, selon le dernier prix catalogue publié en 2018 par l'avionneur, la transaction demeure la plus importante depuis le début de la pandémie de Covid-19, il y a deux ans.

Cet énorme contrat, qui concerne quatre compagnies low-cost, a été rendu possible car elles appartiennent à la même société d’investissement américaine spécialisé dans le transport aérien, à savoir Indigo Partners.

Indigo Partners airlines order 255 #A321neo/#A321XLR - allowing @WizzAir, @FlyFrontier, @FlyVolaris, @VuelaJetSMART to "continue to offer low fares, [...] and improve their industry-leading sustainability profile” said Managing Partner Bill Franke. https://t.co/8K3sKXSAsG #DAS21 pic.twitter.com/4FvVF3F5A3

— Airbus PRESS (@AirbusPRESS) November 14, 2021