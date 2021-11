Bernie Sanders veut taxer les plus riches : la réponse pas très élégante d'Elon Musk

Sur Twitter, le démocrate Bernie Sanders a posté un message pour demander - à nouveau - une taxation plus importante des plus riches. Le milliardaire Elon Musk lui a répondu, mais son manque de tact a été remarqué.

«Nous devons exiger que les personnes extrêmement riches paient leur juste part. Point», a écrit ce samedi 13 novembre l'ancien candidat à l'investiture démocrate.

«J'oublie tout le temps que vous êtes toujours en vie», lui a alors répondu Elon Musk ce dimanche, dans une saillie que bon nombre d'internautes ont jugée déplacée.

I keep forgetting that you’re still alive — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

Quelques minutes plus tard, le fantasque patron de Tesla et SpaceX a posté une nouvelle réponse : «Vous voulez que je vende plus d'actions, Bernie ? Vous n'avez qu'à le dire».

Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word … — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

Elon Musk a en effet récemment vendu près de 7 milliards de dollars d'actions du constructeur de véhicules électriques Tesla.

Habitué des coups d'éclat sur Twitter, il avait publié le 6 novembre un sondage sur son compte pour savoir s'il devait ou non se séparer de 10% de ses actions Tesla. Environ 58% des 3,5 millions de votants avaient alors répondu favorablement.

Ce coup médiatique était une façon pour Elon Musk de s'opposer à un projet démocrate de taxe sur les milliardaires, consistant à imposer les gains potentiels et non-réalisés des 700 plus grosses fortunes américaines.

Des documents révélés dans la presse américaine ont par ailleurs montré que l'homme d'affaires avait enclenché la vente d'une partie de ces actions dès le 14 septembre et ne s'était donc pas déterminé en fonction du sondage.