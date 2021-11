COP26 : le pacte signé à Glasgow déçoit une partie des participants

Un accord qui ne satisfait pas tout le monde. En s'attaquant pour la première fois aux énergies fossiles, les pays participant à la COP26 ont signé un «pacte climatique» visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais le texte manque d'ambition pour certains.

Les plus déçus sont avant tout les pays du Sud, qui sont particulièrement touchés par les conséquences du réchauffement climatique, alors qu'ils participent beaucoup moins aux émissions de gaz à effet de serre. «Il y a un manque d'appétit de la part des pays développés pour reconnaître leur responsabilité historique et leur dette envers les pays en développement», a notamment déclaré le représentant de la Bolivie, cité dans Le Monde.

Car outre les engagements limités en ce qui concerne la réduction de la pollution, plus d'une centaine de pays en développement ont demandé la création d'une «facilité de financement», pour faire face aux catastrophes naturelles rendues plus fortes et plus courantes par le changement climatique. Seulement, le texte final ne fait état que d'une assistance technique en attendant un dialogue de deux ans sur la question.

Fracture Nord-Sud

Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a lui-même reconnu que la réunion avait «engendré des pas en avant bienvenus», soulignant malgré tout que «ce n'est pas assez». Il faut dire que la tendance actuelle est à une augmentation de la température moyenne de 2,7 degrés avant la fin du siècle, bien loin du 1,5 degré ciblé par l'accord de Paris.

Cette COP26 était considérée comme l'une des plus importantes en raison de l'urgence climatique. La déception de certains pays pourrait encore plus entamer la fracture entre pays du Nord et pays du Sud dans les prochaines réunions onusiennes. La prochaine COP aura lieu en Egypte en novembre 2022. Reste à savoir si la confiance sera suffisante pour accoucher d'accords plus ambitieux.