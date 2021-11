DIRECT - Coronavirus : Israël va vacciner les enfants de 5 à 11 ans

La pandémie repart dans plusieurs pays, dont la France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

20H43

Après les Etats-Unis, Israël a donné son feu vert dimanche à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec des doses Pfizer/BioNtech dans l'espoir de juguler la pandémie de Covid-19.

«Le directeur général du ministère de la Santé a décidé de suivre les recommandations de la commission chargée d’étudier cette question et d'autoriser la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans», a annoncé un communiqué du ministère de la Santé.

L'Etat hébreu avait été l'un des premiers pays à lancer, en décembre dernier, une vaste campagne de vaccination à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer lui ayant permis d'accéder rapidement à des millions de doses payantes en échange de données sur l'effet du vaccin à grande échelle.

Cette campagne a permis la double vaccination de 5,7 millions des quelque neuf millions d'Israéliens, dont plus de 80% des adultes. Et les autorités ont lancé à l'été une nouvelle campagne pour l'administration d'une dose de rappel octroyée à plus de quatre millions de personnes.

Les autorités avaient aussi commencé à vacciner les adolescents entre 12 et 17 ans, mais ont décidé dimanche d'abaisser cet âge à 5 ans dans la foulée d'essais cliniques de Pfizer, d'une campagne en ce sens des Etats-Unis et de recommandations d'un panel de scientifiques israéliens.

14H03

Le chancelier autrichien a annoncé dimanche l'entrée en vigueur dès lundi d'un confinement pour les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas contracté récemment le Covid-19, pour tenter d'endiguer le nombre record de nouveaux cas.

"La situation est grave (...). Nous ne prenons pas cette mesure le coeur léger mais malheureusement elle est nécessaire", a déclaré Alexander Schallenberg lors d'une conférence de presse à Vienne.

Environ 65% de la population ont reçu les deux doses de vaccin en Autriche, ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 67% et loin de pays comme l'Espagne (79%) ou la France (75%).

11h47

La police a déclaré avoir arrêté quinze personnes samedi soir dans une ville du nord des Pays-Bas après des heurts entre les forces de l'ordre et des centaines de personnes mécontents de la fermeture anticipée des bars à cause du Covid-19.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé vendredi la réintroduction d'un confinement partiel avec une série de restrictions sanitaires, touchant notamment le secteur de la restauration, pour faire face à un nombre record de cas de Covid-19.

Les bars et les restaurants doivent fermer à 20H00 (19H00 GMT), au moins jusqu'au 4 décembre.

Des centaines de personnes se sont rassemblées après l'heure de fermeture sur une place du centre-ville de Leeuwarden, chef-lieu de la région de la Frise, où elles ont bu et chanté sur les marches du palais de justice, a rapporté la télévision publique néerlandaise NOS.

09h58

La situation liée à l'épidémie de Covid-19 continue de se dégrader dans l'Union européenne et est considérée comme "très inquiétante" dans dix pays et "inquiétante" dans dix autres, a déclaré vendredi l'agence européenne chargée des maladies.

"La situation épidémiologique dans l'UE est actuellement caractérisée par une hausse rapide et importante des cas et un taux de mortalité faible mais en lente hausse", résume le Centre européen de contrôle des maladies.

09h03

Invité de l'émission «On est en direct», ce samedi 13 novembre sur France 2, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué n'exclure aucune possibilité, dont un possible reconfinement, sur la gestion de la cinquième vague de coronavirus.

«Les enseignements que je tire, en tant que porte-parole du gouvernement, c'est qu'il ne faut jamais rien exclure par principe. Cette épidémie continue de surprendre le monde entier», a-t-il expliqué, tout en précisant néanmoins que «pour le moment, il est absolument hors de question de parler de reconfinement dans notre pays parce qu'on a un taux de vaccination très élevé».

07h34

Le chancelier autrichien a annoncé vendredi un projet de confinement national des personnes non vaccinées ou ne disposant pas d'un certificat d'anticorps tandis que la capitale Vienne va commencer à vacciner les 5-11 ans, une première dans l'UE.

Cette série de mesures intervient alors que le pays enregistre un nombre record de nouvelles contaminations au Covid-19.