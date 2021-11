Avortement, Matthew McConaughey, présidentielle 2024... Le Texas se prépare pour une élection à gros enjeux

La course est définitivement lancée. Ce 15 novembre, le démocrate Beto O'Rourke a officialisé sa candidature pour le poste de gouverneur du Texas. Il est le nouveau venu dans une élection qui risque d'être particulièrement scrutée dans tout le pays.

La première incongruité du scrutin résidera peut-être dans les candidats. En effet, depuis plusieurs mois, la rumeur d'une candidature de Matthew McConaughey grandit. Interrogé sur le sujet, l'acteur, qui se définit comme «extrêmement centriste», a expliqué qu'il considérait une éventuelle participation, sans pour autant affirmer qu'il en serait.

Mais comme l'a noté Hollywood Reporter, aucune levée de fonds ou recherche d'équipe n'a été recensée, ce qui rend l'hypothèse de moins en moins probable, alors que la date limite pour une candidature est fixée au 13 décembre. Mais un retournement de situation est toujours possible, d'autant que les dés ne sont pas jetés.

A l'heure actuelle en effet, il est très difficile de prédire le vainqueur de l'élection prévue le 8 novembre prochain. S'il venait à se présenter, Matthew McConaughey ne représenterait que 9% des voix selon un sondage publié par la Texas Hispanic Policy Foundation. Ses adversaires, le sortant Greg Abbott (Républicain) et Beto O'Rourke (Démocrate), seraient respectivement à 40% et 37%. Sans lui, la marque est encore plus serrée : 44% pour le conservateur contre 42% pour le progressiste.

2024 dans le viseur

L'indécision de la campagne était attendue, et sera au centre de beaucoup de débats. En effet, pendant des années, le Texas était résolument républicain. L'Etat était toujours une victoire assurée pour le candidat conservateur à la présidentielle, ce qui n'est pas anodin puisqu'il compte pour 38 délégués. Seule la Californie fait mieux avec 55 délégués. Mais le changement démographique, avec une population plus jeune et plus diverse, fait que le Texas pourrait basculer chez les démocrates, leur donnant un clair avantage pour les prochaines élections nationales.

D'autant que les récentes actualités de l'Etat pourraient motiver ces électeurs progressistes à se rendre aux urnes. En effet, Greg Abbott s'est attiré les foudres d'une grande partie des Etats-Unis en restreignant l'accès à l'avortement pour les femmes. De grandes manifestations ont eu lieu dans les principales villes du Texas, et pourraient servir de catalyseur pour faire gagner Beto O'Rourke. Celui-ci était déjà passé tout proche de gagner un siège au Sénat en 2018, un scénario impossible à imaginer il y a encore quelques années.

Alors que les démocrates s'inquiètent des élections de mi-mandat, pendant lesquelles ils pourraient perdre leur majorité à la chambre des représentants et au Sénat, une victoire au Texas pourrait lancer une véritable dynamique à l'horizon de la présidentielle 2024. De quoi surveiller l'évolution des sondages avec intérêt dans les mois à venir.