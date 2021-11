Covid : Israël autorise la vaccination des 5-11 ans

Après les Etats-Unis, Israël. L'Etat hébreu a autorisé ce 14 novembre la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19. Le gouvernement a justifié sa décision par les derniers essais cliniques de Pfizer, dont le vaccin est efficace à 90,7% chez les enfants.

«La majorité des experts ont estimé que les bénéfices de cette vaccination pour les enfants seraient plus importants que les risques», a indiqué le ministère de la Santé israélien. «C'est ce qui nous a conduit à autoriser le vaccin pour ces âges.»

Grâce à cette mesure, les autorités espèrent limiter la progression de la cinquième vague.

Les Etats-Unis ont opté pour une stratégie similaire : face à un regain des contaminations, les enfants de 5 à 11 ans peuvent être vaccinés avec une version adaptée de Pfizer (10 microgrammes de vaccin par injection, contre 30 chez les adultes) depuis le 29 octobre. Cela représente 28 millions d'Américains.

Les enfants de moins de 11 ans sont également vaccinés en Chine, aux Emirats arabes unis, au Cambodge et en Colombie avec des produits chinois. Quant à Cuba, l'île a autorisé les injections à partir de 2 ans, en utilisant Abdala et Soberana, deux vaccins qu'elle a développés elle-même.

Et la France ?

La France sera-t-elle le prochain Etat à vacciner les petits ? Pour l'instant, seuls les plus de 12 ans sont autorisés à recevoir une dose, et l'accord parental est nécessaire jusque 16 ans. Mais depuis la rentrée scolaire, de nombreux experts militent pour l'extension de la vaccination. «Deux facteurs renforcent aujourd'hui la fragilité» des jeunes, écrit l'enseignante-chercheuse Mélanie Heard dans une tribune publiée dans Le Monde. «La contagiosité accrue du variant Delta, et la vaccination des classes d'âge plus âgées, mieux vaccinées qu'eux, qui accroît de ce fait la pression de ce virus sur eux.»

Mais alors qu'une reprise de l'épidémie est confirmée, le gouvernement préfère donner la priorité aux plus fragiles. La troisième dose a été rendue obligatoire pour les plus de 65 ans, sous peine de se voir retirer leur pass sanitaire.

La vaccination des enfants n'est donc pas d'actualité. Le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré attendre l'avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour se pencher sur le sujet. Celui-ci devrait paraître en décembre, suivi des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS).

A noter que 0,9% des moins de 11 ans en France ont tout de même reçu leurs deux doses. Il s'agit d'enfants présentant des maladies graves, les rendant très vulnérables au Covid-19. La Société Française de Pédiatrie avait recommandé leur vaccination dans un avis.