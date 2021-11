Drame au festival Astroworld : un petit garçon de 9 ans succombe à ses blessures

Alors qu’il assistait au concert organisé par le rappeur Travis Scott, le 5 novembre dernier à Houston (Texas), un petit garçon de 9 ans avait été piétiné lors du gigantesque mouvement de foule. Plongé dans un coma artificiel, il a succombé à ses blessures ce dimanche.

Ezra Blount, 9 ans était sur les épaules de son papa lorsque le mouvement de foule mobilisant des milliers de personnes avait commencé. Selon nos confrères du Sun, son père s’est évanoui lors de la cohue et l’enfant s’est retrouvé projeté au sol, puis piétiné par de nombreux individus.

Sa famille avait annoncé son hospitalisation et le placement en coma artificiel alors qu’il «était entre la vie et la mort». D’après sa tante, Ezra souffrait «d’un gonflement au cerveau et ses organes avaient été gravement touchés».

Le maire de Houston, Sylvester Turner a rendu hommage au petit garçon ce matin sur Twitter. Il a apporté son soutien à sa famille.

I am saddened to learn of Ezra’s death this evening. Our city tonight prays for his mom, dad, grandparents, other family members and classmates at this time. They will need all of our support in the months and years to come. May God give them strength. RIP Ezra. st #AstroWorld pic.twitter.com/Ankq7FMa3l

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) November 15, 2021