Egypte : des scorpions au venin mortel envahissent la ville d’Assouan

La ville d’Assouan, au sud de l’Egypte, vit actuellement un cauchemar sans précédent. Depuis trois jours elle subit des attaques de scorpions au venin potentiellement mortel.

Plus de 500 personnes habitants la ville et les villages aux alentours, ont eu la malchance d’être attaquées par des scorpions, rapporte le média égyptien indépendant Mada Masr. Trois personnes ont même perdu la vie. Habituellement, cette espèce se retrouve dans le désert et les zones arides, mais les tempêtes de sable et de pluie qui frappent le sud du pays ont déplacé le lieu de vie des arachnides.

Le gouvernement, voyant la nouvelle se propager et inquiéter la population, a un temps affirmé, avec des déclarations du ministre de la Santé, que les trois individus avaient perdu la vie à cause des conditions météorologiques désastreuses.

3.000 doses d'anti-venins

Pourtant, plus de 3.000 doses d’anti-venins ont été distribuées aux hôpitaux et aux unités sanitaires de la ville d’Assouan lors de la journée du samedi 13 novembre, selon la porte-parole du ministère de la Santé égyptien.

D’après un habitant de la ville d’Assouan, lors des tempêtes de pluie, les animaux comme le scorpion viennent se réfugier dans les rues de la ville. Selon Mada Masr, cette région de l’Egypte abriterait même les scorpions les plus dangereux du monde.

Un habitant de la ville a d’ailleurs déclaré au média égyptien qu’il a accompagné un proche piqué par un scorpion à l'hôpital universitaire d'Assouan et qu’il a vu 80 personnes souffrant de blessures similaires arriver à l'hôpital en moins d'une heure, le temps de la consultation du «proche qu’il accompagnait».

La chaîne de télévision Al-Jazeera a recueilli de nombreux témoignages dans les hôpitaux et a confirmé que les personnes se plaignaient de «douleurs intenses, fièvre, sueurs et diarrhée».