Qatar : victimes d'examens gynécologiques forcés, sept Australiennes préparent une action en justice

L'affaire remonte à fin 2020. Après la découverte d'un bébé abandonné dans les toilettes de l'aéroport de Doha, au Qatar, les autorités, à la recherche de la mère, avaient imposé un examen gynécologique à des passagères de dix vols de Qatar Airways. Déjà vivement condamnés à l'époque, les faits vont bientôt faire l'objet d'une action en justice, menée par sept victimes, des Australiennes.

Les plaignantes ont l'intention de poursuivre les autorités qataries auprès de la justice australienne, précise leur avocat, Damian Sturzaker. Selon lui, il s'agit avant tout d'«envoyer aux autorités du Qatar le message selon lequel ils ne peuvent pas traiter les femmes de cette manière». Ses clientes réclament ainsi des excuses formelles, une compensation et une protection pour les passagères transitant par cet aéroport.

Very proud to represent these brave women who are standing up against the State of Qatar - story features on 60 Minutes Sunday night. - Womens' ordeal in Doha airport

Le 2 octobre 2020, ces femmes ont été débarquées de l'avion dans lequel elles s'étaient installées et ont été emmenées par des gardes armés ordonnant à toutes celles en âge de procréer de monter dans des ambulances. Sans leur consentement, elles ont été soumises à des examens physiques destinés à déterminer si elles avaient récemment accouché. Interrogée par le quotidien australien The Age, l'une d'elle raconte avoir connu «le moment le plus effrayant de [sa] vie».

«C'est une humiliation et un abus de pouvoir, une violation de mes droits humains. Personne n'est autorisé à me toucher. Personne n'est autorisé à me déshabiller sans mon consentement... Et c'est ce qui s'est passé dans un grand aéroport, l'un des plus grands aéroports du monde avec une grande compagnie aérienne», témoigne-t-elle de manière anonyme.

Alors que le Qatar se prépare à accueillir des milliers de visiteurs et visiteuses pour la Coupe du monde de football de 2022, les inquiétudes grandissent concernant le traitement des femmes dans cette monarchie musulmane ultra-conservatrice. Après ces examens gynécologiques forcés, le pays s'est engagé à assurer «la sûreté et la sécurité» des voyageuses à l'avenir, multipliant les promesses en matière de droits des femmes, de droit du travail et de démocratie.

Des victimes qui s'estiment «ignorées»

Après les faits, le Premier ministre Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani avait en outre présenté ses excuses aux victimes sur Twitter, assurant que «ce qui s'est passé ne reflète pas les lois ou les valeurs du Qatar». Dans le même temps, un seul des policiers de l'aéroport, qui avait supervisé les examens, a été condamné à une amende d'environ 3.500 dollars australiens (environ 2.250 euros) et une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis.

Un an plus tard, les victimes déplorent un silence assourdissant. Elles accusent les gouvernements qatari comme australien de les avoir «ignorées», passé le scandale initial. Leur avocat, Me Damian Sturzaker, a dans un premier temps adressé une lettre à Qatar Airways, à l'ambassade du Qatar et à l'Autorité de l'aviation civile qatarie. Les accusant d'agression, de coups et blessures et de privation de liberté envers ces femmes, il réclamait alors l'ouverture du dialogue, voire une médiation. La compagnie aérienne a répondu que la demande était «sans fondement».

Les victimes ont donc décidé de préparer une action en justice, ouvrant une cagnotte en ligne pour leur permettre d'en couvrir les frais. Selon leur avocat, la plainte doit être déposée dans les prochaines semaines et viser l'autorité aérienne civile du Qatar, l'aéroport international Hamad, Qatar Airways et le gouvernement qatari.

Les plaignantes souhaitent être entendues avant le début de la Coupe du monde de football, dans une volonté d'information et de mise en garde à destination des femmes qui envisagent d'entreprendre ce voyage : «Elles doivent être conscientes que, malgré l'apparence d'un aéroport et d'une compagnie nationale hautement développés et modernisés, ces événements se sont produits et que rien n'empêche qu'ils se reproduisent», développe Damian Sturzaker.

Il rappelle qu'en tant que signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Qatar est tenu de garantir, entre autres, «la liberté et la sécurité d'une personne» et sa protection contre «l'ingérence arbitraire ou illégale dans [sa] vie privée». Deux «droits humains fondamentaux» qui ont, selon lui, «sans aucun doute été violés lors de l'incident à l'aéroport international Hamad, le 2 octobre 2020».