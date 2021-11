DIRECT - Coronavirus : la France est «en alerte» mais «aucun confinement n'est prévu aujourd'hui», assure Gabriel Attal

La reprise épidémique se confirme dans plusieurs pays, dont la France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

09h50

La France est "en état d'alerte" sur le plan sanitaire avec la recrudescence des cas de Covid mais "aucun confinement n'est prévu aujourd'hui", a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"On est en état d'alerte, il y a une incidence, un nombre de contaminations qui a augmenté très fortement encore la dernière semaine, quasiment +50%", a rappelé le secrétaire d'Etat sur France Inter. Même si "on a des raisons d'être confiants", avec un taux élevé de vaccination de la population, et même si "on a une situation qui est moins dégradée que nos voisins", "évidemment qu'il y a une vigilance absolue", a-t-il insisté.

06h01

Pfizer, BioNTech et Moderna engrangent un profit combiné de 65.000 dollars par minute grâce à leurs vaccins contre le Covid-19, selon une étude de la People's Vaccine Alliance, qui milite pour une meilleure répartition des vaccins à travers le monde. Ces groupes pharmaceutiques ont amassé cet argent en vendant l'immense majorité de leurs doses à des pays riches, aux dépens des nations moins développées qui restent très faiblement vaccinées, déplore l'association.

02h23

Deux pompiers ont été blessés et deux personnes interpellées lundi en Guadeloupe pendant la première journée, émaillée d'incidents, d'une grève générale illimitée contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, a-t-on appris de source syndicale et auprès du parquet. Des échauffourées ont opposé pompiers grévistes et gendarmes, lesquels ont chargé avant d'être visés par des jets de lances à eau manipulées par des pompiers.