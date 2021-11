DIRECT - Coronavirus : près de 20.000 nouveaux cas en 24 heures en France

La reprise épidémique se confirme dans plusieurs pays, dont la France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

21h06

Pfizer a annoncé mardi avoir demandé l'autorisation en urgence aux Etats-Unis de sa pilule anti-Covid, un traitement très attendu car il peut facilement être pris chez soi dans les premiers jours après l'apparition de symptômes en cas d'infection.

Le géant pharmaceutique a déposé cette demande auprès de l'agence américaine des médicaments (FDA), a-t-il fait savoir dans un communiqué.

Ce traitement antiviral, qui sera commercialisé sous le nom de Paxlovid, a démontré une efficacité de 89% contre les hospitalisations et décès lors d'essais cliniques, lorsque pris dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes.

20h57

Près de 20.000 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées dans les dernières 24 heures, pour une moyenne de 11.215 cas sur les sept derniers jours, selon les chiffres mardi de Santé publique France.

La dernière fois que ce chiffre avait dépassé les 19.000 nouveaux cas quotidiens remonte à la fin août. Il se monte précisément à 19.778 nouveaux cas confirmés mardi depuis la veille. Le taux de positivité est de 3,7%, en légère hausse.

Actuellement, 7.535 malades sont hospitalisés avec un diagnostic de Covid-19, avec 647 nouvelles admissions depuis lundi. Les services de soins critiques comptent 1.277 de ces patients, avec 135 nouvelles admissions. Le nombre de décès s'élève à 118.271 depuis le début de l'épidémie, au printemps 2020, dont 91.374 à l'hôpital et 48 au cours des dernières 24 heures.

14h30

Les autorités sanitaires de la République de Chypre ont indiqué ce mardi qu'elles proposeraient progressivement un rappel du vaccin anticovid aux personnes âgées de plus de 18 ans, à la suite d'une hausse des cas quotidiens et des hospitalisations.

Les doses de rappel seraient disponibles sans rendez-vous à partir de mercredi dans des centres dédiés, pour toute personne âgée de plus de 40 ans, vaccinée depuis au moins 6 mois, a précisé le ministère de la Santé.

13h19

La ville allemande de Munich a annulé son marché de Noël, qui attire plus de deux millions de visiteurs, en raison de "la croissance exponentielle" des infections au Covid-19, a annoncé mardi le maire, Dieter Reiter.

Munich est la première grande ville allemande à prendre une telle décision cette année, face à la virulence de la nouvelle vague épidémique qui touche l'Allemagne. "C'est une nouvelle amère (...) mais la situation dramatique dans nos hôpitaux et la croissance exponentielle du nombre d'infections ne me laissent pas d'autre choix", a indiqué l'élu dans un communiqué.

09h50

La France est "en état d'alerte" sur le plan sanitaire avec la recrudescence des cas de Covid mais "aucun confinement n'est prévu aujourd'hui", a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"On est en état d'alerte, il y a une incidence, un nombre de contaminations qui a augmenté très fortement encore la dernière semaine, quasiment +50%", a rappelé le secrétaire d'Etat sur France Inter. Même si "on a des raisons d'être confiants", avec un taux élevé de vaccination de la population, et même si "on a une situation qui est moins dégradée que nos voisins", "évidemment qu'il y a une vigilance absolue", a-t-il insisté.

06h01

Pfizer, BioNTech et Moderna engrangent un profit combiné de 65.000 dollars par minute grâce à leurs vaccins contre le Covid-19, selon une étude de la People's Vaccine Alliance, qui milite pour une meilleure répartition des vaccins à travers le monde. Ces groupes pharmaceutiques ont amassé cet argent en vendant l'immense majorité de leurs doses à des pays riches, aux dépens des nations moins développées qui restent très faiblement vaccinées, déplore l'association.

02h23

Deux pompiers ont été blessés et deux personnes interpellées lundi en Guadeloupe pendant la première journée, émaillée d'incidents, d'une grève générale illimitée contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, a-t-on appris de source syndicale et auprès du parquet. Des échauffourées ont opposé pompiers grévistes et gendarmes, lesquels ont chargé avant d'être visés par des jets de lances à eau manipulées par des pompiers.