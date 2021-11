L'ouest canadien touché par de violentes inondations, des milliers de personnes évacuées

Le Canada fait face depuis quelques jours à de fortes pluies. Dans l’ouest du pays, plus durement touché, des évacuations ont été ordonnées notamment en Colombie-Britannique.

Après les feux de forêts qui ont touché la Colombie-Britannique cet été, la province est à présent sous l’eau. Face aux inondations mais également au risque de glissements de terrains, les autorités locales ont ordonné l’évacuation de plusieurs zones au sud de la province.

This video from the scene of people being rescued off #BCHwy7 is so powerful.





People are relieved to be safely on the other side of these two mudslides and on solid ground.





“Oh it’s amazing,” says Bennett. “They’ve got food and blankets for us, and real bathrooms!” pic.twitter.com/ylrStiMoHq

— Alanna Kelly (@AlannaKellyNews) November 15, 2021