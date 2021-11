Tir russe sur un satellite : ce que l'on sait

Les faits rappellent le film «Gravity»... mais cette fois-ci, ce n'est plus de la fiction. Un tir de missile anti-satellite, en provenance de la Russie, a créé un grand champ de débris spatiaux constituant une menace directe pour la Station Spatiale Internationale (ISS).

Les sept astronautes à son bord ont dû se réfugier temporairement dans leurs vaisseaux, au cas où une évacuation d'urgence aurait été nécessaire.

Que s'est-il passé ?

Le danger évité par l'ISS est relié à une opération russe, menée quelques heures plus tôt. Moscou a reconnu avoir procédé «avec succès» à un tir de missile anti-satellite. Ces tirs sont rares, et la législation les concernant est assez floue. Concrètement, il s'agit de détruire un satellite - ici, Tselina-D, un engin soviétique inactif depuis 1982 - grâce à un missile lancé depuis le sol. L'intérêt pour Moscou était de tester une nouvelle arme. Conclusion : l'arme en question fonctionne, et peut détruire un satellite.

#Espace | La Russie a procédé à un tir de missile antisatellite, générant un nuage de débris dans l’espace qui va polluer pendant de nombreuses années des orbites très utilisées par de nombreuses nations. pic.twitter.com/Q26uhIh5Wp — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) November 16, 2021

Le problème est que, lors de son explosion, Tselina-D a généré des débris spatiaux. Ceux-ci circulent à une vitesse impressionnante. Il y a donc un risque de collision avec tout ce qui se déplace en orbite : l'ISS, les autres satellites, les fusées...

Est-ce grave ?

D'après Antony Blinken, secrétaire d'Etat américain, les activités spatiales seront menacées «pour des décennies». Car si certains débris se désintégreront dans les prochaines semaines, d'autres pourraient rester en orbite pendant plusieurs années... et continuer à provoquer des collisions. Le premier risque concerne l'ISS. Si la station est percutée par un déchet, elle sera gravement endommagée, et les astronautes pourront être blessés.

Le champ de débris risque aussi de détruire des satellites. Ils jouent pourtant un rôle essentiel dans la transmission de la télévision, les prévisions météo, ou encore la recherche d'informations sur l'Univers.

Enfin, de tels déchets peuvent heurter des objets spatiaux, créant d'autres déchets, et ainsi de suite. A terme, l'exploration spatiale pourrait devenir impossible car le risque de collision serait trop élevé : c'est ce que l'on appelle le syndrome de Kessler.

Quelles sont les réactions ?

Les Etats-Unis sont les premiers à avoir fermement condamné la Russie. Antony Blinken a promis que son pays allait «travailler» avec ses alliés pour répondre à «cet acte irresponsable». La ministre française des Armées, Florence Parly, s'est elle aussi indignée contre «les saccageurs de l'Espace» qui génèrent «des débris qui polluent et mettent nos astronautes et satellites en danger».

De son côté, Moscou s'est défendu, jugeant les accusations «hypocrites». «Les Etats-Unis savent pertinemment que ces fragments (...) ne présenteront aucune menace», a affirmé le ministère de la Défense dans un communiqué.

A noter que les Etats-Unis ont déjà procédé à un tir de missile anti-satellite en 2008. L'objectif officiel était d'éviter qu'un de leurs satellites en perdition, contenant une substance très toxique, n'entre dans l'atmosphère. Mais certains pays (dont la Chine) les ont à l'époque accusés de se servir de la «substance toxique» comme prétexte pour tester leurs armes anti-satellites.