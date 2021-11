DIRECT - Coronavirus : plus de 20.000 nouveaux cas en 24h en France, le télétravail redevient obligatoire en Belgique

La reprise épidémique se confirme dans plusieurs pays, dont la France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

21h18

20.294 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures. En France, le bilan total s'élève désormais à 118.321 morts depuis le début de l'épidémie.

21h04

La Belgique va généraliser le port du masque et rendre le télétravail obligatoire pour les emplois qui le permettent, en vue d'enrayer le fort rebond de l'épidémie dans le pays, a annoncé mercredi le Premier ministre Alexander De Croo.

A partir de lundi, les employés qui le peuvent devront télétravailler au moins quatre jours par semaine, une obligation ramenée à trois jours à partir du 13 décembre.

"Cela s'applique aux emplois où le télétravail est possible, au secteur privé comme à l'administration publique. C'est un effort qu'on doit faire ensemble", a souligné devant la presse le dirigeant libéral flamand.

13h15

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé l'intégration de la dose de rappel du vaccin anticovid dans le pass sanitaire des personnes âgées de plus de 65 ans.

Il a également précisé que la campagne de rappel vaccinal, pour la troisième dose, sera ouverte aux Français de plus de 50 ans à partir du 1er décembre.

«Les Français répondent d'ores et déjà présents» cite le porte-parole du gouvernement avant d'annoncer que plus de 200.000 doses de rappel ont été injectées hier, un record. Alors que plus de 620.000 rendez-vous avaient été pris la semaine suivant l'allocution d'Emmanuel Macron.

09h26

La Défenseure des droits Claire Hédon alerte sur l'état de la santé mentale des jeunes mise à mal par la crise sanitaire, avec une augmentation des troubles dépressifs et une insuffisante prise en charge psychiatrique, dans son rapport annuel sur les droits de l'enfant.

"Il a été démontré que le premier confinement a conduit à une hausse générale des syndromes dépressifs et même à un doublement chez les 15-24 ans (10% d'entre eux présentaient un syndrome dépressif en 2019, contre plus de 20% en 2020)", relève-t-on dans ce rapport qui constate une hausse des "troubles anxieux" et "phobies sociales".

09h12

Le système de soins a "probablement la capacité" de faire face à la cinquième vague de Covid-19 qui touche la France, si "tous les outils" comme la vaccination et les gestes barrières sont utilisés au maximum, a déclaré le président du Conseil scientifique.

Le Pr Jean-François Delfraissy a ajouté qu'à ses yeux, "on sera amenés très probablement à aller vers une troisième dose" de vaccin "en population générale", au-delà des plus fragiles. "Il n'y a pas d’urgence pour (la ) population plus jeune, car elle a été vaccinée plus tard" a-t-il ajouté, soulignant qu'il s'exprimait "à titre personnel" sur ce sujet. La dose de rappel sera ouverte en décembre aux plus de 50 ans. D'une manière générale, "on va peut-être pouvoir passer cette cinquième vague, si on utilise tous les outils de la boîte à outils", a-t-il martelé, citant la nécessité de mieux appliquer le pass sanitaire, de remettre le plus possible le masque ou encore d'améliorer la couverture vaccinale pour ceux qui n'ont pas encore reçu d'injection, ou de dose de rappel pour la population concernée.

09h10

"La cinquième vague est là, elle est depuis probablement la mi-octobre [...] Il y a une accélération, c'est clair", a expliqué sur France Inter le Pr Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique.

08h24

Le géant pharmaceutique suisse Roche a mis un terme à son partenariat avec Atea Pharmaceuticals concernant un comprimé anti-Covid, a-t-il annoncé dans la nuit de mardi à mercredi, le traitement ayant essuyé un revers lors d'essais cliniques.

05h04

Pékin a instauré ce mercredi de nouvelles restrictions à l'entrée de la capitale chinoise, réduisant considérablement les vols en provenance du reste du pays par crainte d'une transmission du Covid-19. A deux mois et demi de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver le 4 février prochain, la Chine cherche à tout prix à limiter les risques de contamination, conformément à sa politique de zéro Covid.