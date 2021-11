États-Unis : à 13 ans, son vœu le plus cher est de distribuer des repas aux sans-abri

C’est aux États-Unis, dans le Mississippi, qu’un jeune garçon s’est démarqué. Âgé de 13 ans, Abraham Olagbegi est atteint d’une rare maladie du sang appelée «anémie aplasique». Après avoir reçu une greffe de moelle osseuse en novembre 2020, il s’inscrit sur l’application «Make-A-Wish» («Faites un vœu», en français).

L'organisation du même nom permet aux jeunes enfants malades (de 2 à 18 ans) de réaliser leur plus grand souhait. Ces derniers sont sélectionnés après avoir décrit leur situation et leur vœu. Correspondant aux critères requis, Abraham Olagbegi tente de sa chance.

Sa mère lui demande ce qu’il veut le plus au monde. Sa réponse, inattendue, en a ému plus d'un : «Je voudrais vraiment nourrir les sans-abris». Du haut de son jeune âge, il justifie sa demande en déclarant qu’il avait pour habitude, avant de découvrir sa maladie, d’aller distribuer de la nourriture avec sa famille aux personnes démunies.

En voie de rémission, il souhaite laisser parler son cœur et recommencer à faire le bien autour de lui. Il dit ne pas avoir hésité une seconde. Un geste très touchant qui a trouvé un fort écho médiatique.

"Mom, I want to feed the homeless." - 13-year-old Abraham. Being diagnosed with a rare blood disorder didn't stop Abraham from pursuing his dream of helping others. We are grateful to help fulfill his wish of feeding the homeless every month for a year https://t.co/Jy9jmyrBOZ

— Make-A-Wish America (@MakeAWish) November 16, 2021