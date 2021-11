Les Nazis se sont inspirés des grandes écoles britanniques pour former leurs élites

Les travaux de l'historienne Helen Roche révèlent que les Nazis ont multiplié les échanges avec des grandes écoles britanniques avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Ils se seraient inspirés de leurs méthodes pour former les futures élites du régime.

Entre 1934 et 1939, des programmes d'échange se sont noués entre des universités britanniques (Eton, Harrow, Westminster...) et des «Napola», des internats nazis destinés à former les hauts-dirigeants de l'administration et de l'armée du Troisième Reich.

August Heissmeyer, inspecteur en chef des Napola, était admiratif de la formation scolaire britannique qui savait, selon lui, «forger le caractère» des élèves. «Le but du programme était que les élèves et l'encadrement des Napola apprennent comment les choses se font en Angleterre, puis utilisent ces connaissances pour améliorer leurs propres techniques éducatives», a expliqué Helen Roche dans un article du Guardian.

Des internats d'embrigadement

Créées en 1933, les Napola embrigadaient de jeunes écoliers allemands sélectionnés sur des critères raciaux. Les élèves qui partaient étudier en Angleterre étaient considérés comme des «ambassadeurs culturels» de la «Nouvelle Allemagne».

D'anciens pensionnaires ont témoigné de conditions d'enseignement difficiles voire humiliantes. L'une des épreuves d'entrée consistait notamment à faire sauter dans la mer Baltique depuis un plongeoir les élèves qui ne savaient pas nager

Ces échanges germano-britanniques sont caractéristiques de la politique d'apaisement d'entre-deux guerres, durant laquelle une partie de l'Europe a fait preuve d'une certaine tolérance à l'égard du régime nazi.