Bélarus : un premier vol de rapatriement de migrants a décollé pour l'Irak

Ils ont quitté les températures glaciales du Bélarus pour retrouver le pays qu'ils avaient mis tant d'énergie à fuir. Ce jeudi 18 novembre, un avion a décollé de Minsk en direction d'Erbil, puis Bagdad. A son bord se trouvaient 431 migrants irakiens qui s'étaient retrouvés bloqués, comme des milliers d'autres, à la frontière entre le Bélarus et la Pologne.

L'Union européenne accuse le pays d'Alexandre Loukachenko d'avoir attiré ces personnes, pour la plupart originaires du Proche-Orient, au Bélarus avant de les acheminer à la frontière avec la Pologne pour provoquer une crise migratoire et se venger de sanctions occidentales.

Résultat : des milliers de migrants se trouvent bloqués à cet endroit, puisque la Pologne, la Lituanie et la Lettonie voisines refusent leur entrée illégale. Ils vivent ainsi dans un froid mordant, sans abri et manquant de tout. Selon les organisations humanitaires qui parviennent à se rendre sur place, au moins onze personnes auraient perdu la vie des deux côtés de la frontière depuis le début de la crise cet été. Un couple de Syriens, vivant dans la forêt depuis un mois et demi, aurait notamment perdu son enfant, âgé d'1 an.

D'après les autorités bélarusses, «environ 7.000 migrants» se trouvent actuellement dans le pays, «dont plus de 2.000 à la frontière avec la Pologne». La situation est plus que délicate car les tentatives de franchissement se poursuivent : dans la nuit de mercredi à jeudi, les forces de sécurité polonaises ont ainsi arrêté une centaine de migrants tentant d'entrer en Pologne.

Ce jeudi 18 novembre, les grandes puissances du G7 ont appelé le Bélarus à mettre fin «immédiatement» à la crise migratoire, accusant le pays de chercher à «détourner l'attention» de violations du droit international et des droits humains. Ces nations demandent en outre à Minsk d'accorder aux organisations internationales «un accès immédiat et sans entrave pour livrer de l'aide humanitaire».

Multipliant les déclarations d'apaisement, le président bélarusse s'est entretenu avec la chancelière allemande, Angela Merkel, par deux fois. Assurant que son pays ne veut pas d'un conflit à sa frontière avec la Pologne, Alexandre Loukachenko a indiqué, lundi 15 novembre, que Minsk travaillait à faire «rentrer les migrants» chez eux «s'ils le souhaitent». Ce vol de rapatriement à destination de Bagdad est le premier, il a été organisé par le gouvernement irakien «sur la base du volontariat».