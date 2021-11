Deux hommes condamnés pour le meurtre de Malcolm X pourraient être innocentés

Un retournement de situation plus de 50 ans après. Ce 18 novembre, deux hommes condamnés pour le meurtre de Malcolm X devraient être innocentés. Un nouveau développement qui intervient alors que des doutes concernant leur culpabilité existaient depuis de longues années.

A noter que les deux hommes en question, Muhammad Aziz (83 ans) et Khalil Islam (mort en 2009 à 74 ans), ont été libérés dans les années 1980 après plus de vingt ans passés en prison. Le premier cité a expliqué dans une déclaration récente que «ces faits étaient et sont la conséquence d'un processus corrompu jusqu'à la moelle», et continue de clamer son innocence.

Leurs avocats et The Innocence Project, un organisme de lutte contre les erreurs judiciaires, doivent donc déposer un dossier auprès de la Cour suprême de New York après 22 mois d'une enquête menée par les procureurs de Manhattan notamment.

Pour rappel, Malcolm X venait de quitter Nation of Islam avant sa mort, un mouvement politique et religieux très présent dans la lutte pour les droits civiques, mais critiqué pour ses positionnements extrêmes. Muhammad Aziz et Khalil Islam étaient des militants actifs de l'organisation en question. Seulement, l'enquête a révélé que les autorités et les procureurs ont dissimulé des preuves qui «auraient probablement conduit à l'acquittement des deux hommes», selon le New York Times.

Ces révélations risquent ainsi de renforcer certaines théories selon lesquelles le FBI, voire le gouvernement américain, auraient joué un rôle actif dans le meurtre. Mais le quotidien américain assure que les investigations n'ont pas permis de mettre en lumière une telle conspiration. Sans découvrir de nouveau coupable du meurtre, l'enquête pourrait cependant avoir mis fin à une erreur judiciaire historique dans l'histoire des Etats-Unis.