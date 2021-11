DIRECT - Coronavirus : Pfizer fournira 10 millions de traitements de sa pilule anti-Covid aux Etats-Unis

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

14h35

Le laboratoire Pfizer a annoncé jeudi dans un communiqué que le gouvernement américain lui avait commandé 10 millions de traitements de sa pilule anti-Covid pour 5,29 milliards de dollars, sous réserve que le médicament reçoive le feu vert des autorités sanitaires.

13h30

Les responsables allemands discutent aujourd'hui d'une réintroduction de mesures sanitaires drastiques, visant en particulier les non-vaccinés afin de contrer l'emballement de la pandémie de coronavirus dans le pays.

Les débats interviennent alors que les nouvelles infections au Covid-19 ont grimpé à un nouveau record de 65.371 sur ces dernières 24 heures, selon les données de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).

11h00

5.122.675 persones sont mortes du coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie, plus précisément depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019.

Selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles à 11h, plus de 254.952.650 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

09h43

Des centres de vaccination, qui avaient fermé à la fin de l'été après six mois d'une campagne vaccinale de masse, vont "reprendre une activité" pour aider à la dose de rappel, a indiqué jeudi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Avec l'augmentation des injections liées au rappel de vaccination, aujourd'hui pour les plus de 65 ans et demain pour les plus de 50 ans, ça peut amener des centres de vaccination qui avaient fermé - ou alors qui avaient réduit la voilure - à reprendre une activité", a indiqué Gabriel Attal.

09h24

Trois sportifs étrangers participant à des épreuves test avant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin ont été placés en quarantaine après avoir fait l'objet d'un dépistage positif, ont annoncé jeudi les autorités chinoises.

08h49

En manque de soignants, les hôpitaux allemands sont sous haute tension face à la nouvelle flambée de Covid-19 en Europe. Certains hôpitaux, comme celui de Freising en Bavière, sont même contraints à transférer des patients Covid-19 à l'étranger.

Le nombre de patients en soins intensifs reste inférieur au pic atteint fin 2020, mais les hôpitaux sont plus vulnérables en raison d'un manque criant de personnel. Selon l'Association allemande de médecine intensive, les hôpitaux disposent de 4.000 lits de soins intensifs de moins qu'il y a un an «en raison du personnel soignant épuisé qui a quitté son emploi ou réduit son temps de travail».