Meurtre de Malcolm X en 1965 : deux hommes innocentés

Une réhabilitation tardive bienvenue mais qui pose aussi beaucoup de questions. Aux Etats-Unis, une juge de New York a innocenté ce jeudi 18 novembre deux hommes afro-américains, dont l'un décédé en 2009, condamnés il y a plus de cinquante ans pour le meurtre en 1965 du militant de la cause noire Malcolm X.

Qualifiant «d'échec de la justice» la condamnation de Muhammad Aziz, alias Norman 3X Butler, aujourd'hui 83 ans et présent à la cour suprême de New York, et de Khalil Islam, alias Thomas 15X Johnson, décédé en 2009, la juge Ellen Biben a disculpé les deux hommes, après le dépôt d'une demande en ce sens par le procureur de New York Cyrus Vance et la défense.

Qui a tiré sur Malcolm X, le 21 février 1965, lorsqu'il est monté à la tribune de l'Audubon Ballroom, une salle de spectacle à Harlem ?

Jusqu'à présent, la thèse officielle, souvent remise en question, retenait trois coupables, membres à l'époque du mouvement «Nation of Islam» et condamnés par la justice américaine en 1966.

Un documentaire a tout relancé

Mais dans un rebondissement historique mercredi, le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, a annoncé qu'il souhaitait l'annulation des condamnations de Muhammad Aziz et Khalil Islam. Le troisième condamné Mujahid Abdul Halim, alias Talmadge X Hayer à l'époque, avait lui reconnu avoir tiré sur Malcolm X, et avait mis ses deux co-accusés hors de cause, mais en vain.

Il a fallu attendre février 2020, et la diffusion d'un documentaire («Who Killed Malcolm X ?»), renouvelant les doutes sur leur présence même sur les lieux de l'assassinat, pour que la justice s'empare à nouveau de l'affaire.

Et après vingt-deux mois d'investigation, le constat du procureur Vance a été sans appel. «Ces hommes n'ont pas eu droit à la justice qu'ils méritaient (...). Ce que nous pouvons faire, c'est reconnaître cette erreur, la gravité de cette erreur», a-t-il déclaré en amont de la décision de la juge Biben dans le New York Times.