Violences faites aux enfants : l’action choc d’Innocence En Danger (IED)

Innocence En Danger (IED) a décidé de frapper fort pour la protection de l’enfance en diffusant un clip percutant.

A l’occasion de la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants (19 novembre) et la journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre), l’association «lance» la première «valeur boursière» cotée négativement, à moins 142,7 milliards d’euros. Un chiffre qui représente le coût des violences faites aux enfants chaque année, en Europe.

Un montant estimé à partir «des coûts des systèmes de santé et sociaux pour soigner les aspects physiques et psychologiques, du coût du financement de la justice, mais aussi et surtout du "manque à gagner" pour la société.»

D’après une dernière étude de l’INED (Institut national d’études démographiques), 1 femme sur 7 et 1 homme sur 25 déclarent avoir subi «au moins une forme de violence sexuelle». « En Europe, 1 enfant sur 5 a été victime de violence sexuelle », rapporte par ailleurs l’étude.

En France, le coût de ces violences est estimé à 10 milliards d’euros par an à la Sécurité sociale.