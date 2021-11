DIRECT - Coronavirus : des milliers de manifestants contre la vaccination obligatoire à Vienne

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

14h07

Une cellule de crise interministérielle sera présidée ce samedi à 18 heures par les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et des Outre-mer Sébastien Lecornu au sujet des violences en Guadeloupe liées à la mobilisation contre le pass sanitaire, a-t-on appris auprès des deux ministères.

"Les deux ministres Darmanin et Lecornu vont présider cette réunion pour voir quelles nouvelles mesures peuvent être prises suite aux troubles à l'ordre public des derniers jours", a indiqué à l'AFP l'entourage de M. Lecornu. "Les ministres condamnent les violences qui se sont déroulées cette nuit et apportent tout leur soutien aux forces de l’ordre. 29 individus ont été interpellés la nuit dernière", précise de son côté Beauvau.

Le préfet de Guadeloupe a annoncé vendredi l'instauration d'un couvre-feu immédiat entre 18H00 et 05H00 locales, "compte tenu des mouvements sociaux en cours dans le département et des actes de vandalisme".

13h56

Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés samedi à la mi-journée à Vienne pour protester contre le confinement et la vaccination obligatoire annoncés la veille par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La manifestation était organisée à l'appel du parti d'extrême droite FP

13h05

En Australie, ils étaient des milliers d’anti-vaccin à défiler ce samedi à Melbourne et plus de 10.000 à Sydney, pour protester contre les restrictions imposées dans ce pays où la vie est redevenue quasi-normale pour les 85 % des adultes qui sont vaccinés.

11h02

Une manifestation contre le confinement partiel instauré aux Pays-Bas était prévue samedi à Amsterdam, mais elle a été annulée par les organisateurs après les émeutes de vendredi à Rotterdam.

Des tirs de la police néerlandaise ont fait plusieurs blessés vendredi dans la ville portuaire de Rotterdam où des émeutiers qui protestaient contre les mesures sanitaires ont incendié une voiture de police, lancé des pierres et déclenché des feux d’artifice.

09h58

L'Irak a annoncé samedi avoir reçu 1,2 million de doses du vaccin Pfizer contre le coronavirus dans le cadre du programme d'aide internationale Covax, au moment où le pays craint une quatrième vague de l'épidémie.

Dans un Irak où une grande partie de la population reste sceptique face aux vaccins, près de sept millions de personnes ont reçu une ou deux doses, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, soit 17% des quelque 40 millions d'Irakiens.

Le système sanitaire, par ailleurs rongé par des années de corruption, de conflits et de négligences, peine à faire face à la progression de l'épidémie. Le ministère de la Santé a annoncé samedi dans un communiqué "l'arrivée d'une nouvelle cargaison de vaccins anticovid Pfizer, par le biais du Programme Covax et de l'Unicef", l'agence des Nations unies pour l'enfance. Cette nouvelle livraison comprend plus de 1,2 million de doses.

09h55

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5,1 millions de dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 770.665 décès, devant le Brésil (612.370), l'Inde (465.082) et le Mexique (291.929).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

09h00

Des tirs de la police néerlandaise ont fait plusieurs blessés vendredi dans la ville portuaire de Rotterdam où des émeutiers qui protestaient contre les mesures sanitaires ont incendié une voiture de police, lancé des pierres et déclenché des feux d'artifices.

Les incidents ont éclaté lors d'une manifestation contre les restrictions sanitaires et les plans du gouvernement de restreindre l'accès des personnes non-vaccinées à certains sites. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées et au moins sept personnes ont été blessées, dont des policiers, lors d'un déchaînement de violence nocturne dans l'une des principales rues commerçantes de Rotterdam.

Les Pays-Bas ont été les premiers en Europe occidentale à réintroduire la semaine dernière un confinement partiel avec une série de restrictions sanitaires, touchant notamment le secteur de la restauration, pour faire face à une flambée de cas de Covid-19.