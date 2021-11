États-Unis : des milliers de dollars s’échappent sur l’autoroute après l’ouverture d’un fourgon, les automobilistes en profitent

Ce vendredi 19 novembre, des billets en dollars sont tombés du ciel «grâce» à un fourgon blindé qui se trouvait sur une autoroute californienne et dont la porte s'est ouverte. Devant ce trésor, les automobilistes n’ont pas résisté à la tentation et se sont rués vers les liasses éparpillées pour les ramasser.

Mais malheureusement pour les conducteurs, le plaisir n’aura duré qu’un instant puisque la police est rapidement intervenue sur place pour rétablir l’ordre. Elle a d’ailleurs arrêté deux personnes un peu trop gourmandes.

En effet, bien que les billets se soient envolés hors du camion, ils restent toutefois la propriété de la banque. C’est la raison pour laquelle le sergent de la police de l’autoroute de Californie, Curtis Martin, a insisté pour que toutes les personnes encore en possession de l’argent récupéré, le remette à un commissariat de police.

Les billets doivent être restitués

Durant la conférence de presse, il a d’ailleurs précisé «qu’il y a de nombreuses vidéos montrant des gens en train de voler l’argent sur l’autoroute en le ramassant par terre». Il a ainsi averti que la police comptait se servir de ces vidéos pour retrouver la trace de ceux qui n’auraient pas l’intention de rapporter l’argent indûment récolté.

«Il vaut mieux qu’ils jouent la carte de l’honnêteté plutôt que d’attendre qu’on les retrouve et qu’on frappe à leur porte», prévient-t-il.

Présente sur les lieux, l’athlète américaine Demi Bagby, a également partagée une vidéo via son compte Instagram. «Vous avez déjà vu ça ? qu’est-ce que vous feriez ?» a-t-elle lancé à ses plus de deux millions et demi d’abonnés.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs séquences de l'événement surréaliste ont été relayées. Elles montrent des gens qui s’arrêtent sur les voies et les bandes d’arrêt d’urgence, avant de se précipiter pour récupérer les billets verts par poignées. Le pactole est tellement conséquent, que certains s’amusent même à les balancer en l’air comme des confettis.