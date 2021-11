Autriche, Belgique, Pays-Bas… Les mesures des pays européens pour faire face au rebond épidémique

Le rebond épidémique continue de prendre de l’ampleur en Europe. A l’approche de l’hiver et des fêtes de fin d’année, de nombreux pays européens font donc le choix de durcir les restrictions sanitaires, allant même jusqu’à reconfiner leur population.

Autriche

Une semaine après avoir annoncé le confinement des personnes non-vaccinées, l’Autriche sévit encore un peu et instaure le confinement général de toute la population à partir de lundi, et au moins jusqu’au 13 décembre prochain. Il faut «regarder la réalité en face», a alerté le chancelier Alexander Schallenberg, après des négociations avec les gouverneurs des différentes régions et face à l'explosion des contaminations dans le pays.

L’objectif : inciter au maximum la population à se faire vacciner. Seuls 64% des Autrichiens ont reçu toutes leurs doses de vaccin, soit moins que la moyenne des pays de l’Union européenne (67%), selon les données de Our World in Data. Les autorités ont par ailleurs décidé de rendre la vaccination obligatoire pour tous à partir de février, une première dans l’UE.

Face à ces nouvelles restrictions, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Vienne ce samedi pour dénoncer la «corona-dictature».

Pays-Bas

Depuis une semaine, les Pays-Bas sont soumis à un confinement partiel pour faire face au rebond épidémique. Le Premier Ministre Mark Rutte a qualifié cette nouvelle mesure de «grand coup de quelques semaines, car le virus est partout, dans tout le pays, dans tous les secteurs et à tous les âges.» Les bars, restaurants et magasins essentiels doivent fermer leurs portes au plus tard à 20h, et tous les commerces non-essentiels à 18h. Les matchs de football se jouent désormais à huis clos, et les manifestations publiques sont censées être supprimées.

Cependant des émeutes ont éclaté dans tout le pays contre ces dernières mesures sanitaires, et notamment à La Haye et Rotterdam. La police néerlandaise a annoncé ce dimanche avoir arrêté 19 personnes après une deuxième nuit de manifestations violentes.

Belgique

La Belgique durcit elle aussi ses mesures sanitaires pour endiguer cette nouvelle vague épidémique dès ce lundi. Le télétravail va devenir obligatoire au moins quatre jours par semaine, pour les salariés qui le peuvent. Le port du masque, obligatoire dans certains lieux à partir de 12 ans, va aussi être étendu aux enfants de 10 et 11 ans, et deviendra obligatoire dans les transports en commun, les bars et les restaurants, les théâtres, les cinémas, les centres commerciaux, ainsi que dans tous les événements publics y compris en extérieur.

Pour continuer à inciter les Belges à se vacciner, le pass sanitaire sera aussi demandé dans les lieux de culture et sur les marchés de Noël.

Allemagne

La situation sanitaire se dégrade en Allemagne. Jeudi dernier, la chancelière Angela Merkel et les chefs des différentes régions du pays ont décidé d’appliquer la politique des «2G» : des mesures sanitaires ne s’appliquent pas aux vaccinés («geimpfte») ni aux personnes guéries du Covid («genesene»). Ainsi, dès que le seuil d'hospitalisation dépasse trois malades du Covid pour 100.000 habitants, ce qui est le cas dans douze des seize Etats régionaux du pays, les non-vaccinés ne peuvent plus accéder aux lieux publics comme des restaurants ou salles de concert.

Lorsque le seuil d'hospitalisation dépasse la valeur de six, les vaccinés et les guéris doivent, en plus de leur certificat de vaccination, présenter un test de dépistage négatif pour accéder à certains d'établissements.

Cependant, l'institut de veille sanitaire Robert Koch, l’autorité sanitaire allemande, juge ces mesures de restrictions insuffisantes pour faire face au rebond épidémique. Il plaide donc pour une interdiction des grands événements, la fermeture des bars ou restaurants mal aérés ou encore la réduction des contacts privés. A la suite de cet avis, la région de la Bavière a annoncé l’annulation de tous les marchés de Noël de la région, pour la deuxième année consécutive.

Suède

Considérée comme une bonne élève depuis le début de la pandémie, la Suède avait levé la quasi-totalité de ces restrictions au mois de septembre, grâce à la vaccination. Cependant, elle vient elle aussi de décider de remettre en place un certain nombre de mesures sanitaires pour anticiper la cinquième vague de coronavirus en Europe. La Suède «n'est pas isolée du reste du monde», a déclaré le ministre de la Santé la semaine dernière lors d’une conférence de presse.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le pays va instaurer un pass sanitaire à partir du 1erdécembre. Il ne sera pas obligatoire, mais les lieux ou événements qui n’y auront pas recours devront se soumettre à d’autres mesures sanitaires strictes (port du masque, jauges, etc.) A l’inverse, ceux qui utiliseront le pass sanitaire seront exemptés d’autres mesures coercitives.

Irlande

«A travers l'Europe et notre pays, il devient de plus en plus clair que nous connaissons une nouvelle poussée d'infections au Covid», a déclaré le Premier ministre irlandais Micheal Martin.

Depuis jeudi, l’Irlande a donc mis en place de nouvelles mesures : le pass sanitaire, déjà appliqué dans les pubs, restaurants et boîtes de nuit, sera étendu aux cinémas et théâtres. Le premier ministre a également annoncé un «couvre-feu» pour les bars, restaurants et boîtes de nuit, qui devront fermer à minuit au plus tard. Le télétravail est aussi très fortement encouragé.

L’Irlande a également annoncé que tous les plus de 50 ans pourront recevoir une troisième dose de vaccin anti-Covid, alors qu’elle était jusqu'alors limitée aux plus de 60 ans et aux soignants.

Portugal, Espagne

Malgré l’important rebond épidémique constaté en Europe, certains pays tirent leur épingle du jeu. Le Portugal est l’un des pays au monde les plus vaccinés, avec 89% de la population complètement vaccinée. L’Espagne est aussi en bonne position (80%).

Un fort taux de vaccination qui a retardé l'arrivée et amoindri l'importance de la nouvelle vague épidémique dans ces pays. Cependant, le Portugal a enregistré mercredi un nouveau pic de 2.527 nouveaux cas en 24 heures et franchi le seuil des 500 hospitalisations, des records depuis début septembre, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires. Des chiffres qui restent bien en deçà de ceux d’autres pays européens. Pourtant, le gouvernement envisage la mise en place de nouvelles restrictions et devrait les annoncer la semaine prochaine.

L'Espagne présente actuellement l'un des taux de contamination les plus faibles d'Europe, en raison de son taux de vaccination élevé. Mais les infections repartent à la hausse et le pays a dépassé jeudi les 100 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours, pour la première fois depuis plus de deux mois, selon le ministère de la Santé. De nouvelles mesures pourraient donc également être rétablies dans les prochaines semaines.