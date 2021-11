États-Unis : Joe Biden a soufflé ses 79 bougies, un record pour un président américain

À 79 ans, Joe Biden est officiellement le plus vieux président américain en exercice. Il a fêté son anniversaire en famille après avoir effectué un bilan de santé au cours de la semaine.

Le président démocrate a passé son week-end d'anniversaire dans son fief de Wilmington, à 170 kilomètres de la capitale Washington. Aucun événement public n’était prévu à son agenda pour qu’il puisse profiter pleinement de ses proches.

À l’occasion de cet anniversaire qui marque un record, les messages d’amitié et de sympathie se sont multipliés, notamment sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, l'ancien président, Barack Obama, dont Joe Biden a été le vice-président durant huit ans, a souhaité : «Bon anniversaire à mon ami, à mon frère».

Happy birthday to my friend and my brother, @POTUS! Thanks for giving all of us the gift of better infrastructure. Grateful for all you’re doing to build this country back better. pic.twitter.com/kF8Z4e8YQq

— Barack Obama (@BarackObama) November 20, 2021