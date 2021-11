Etats-Unis : Kyle Rittenhouse, qui a tué deux manifestants antiracistes, est acquitté

L'Américain Kyle Rittenhouse, qui a tué deux manifestants antiracistes en 2020, a été déclaré non coupable.

Ce jeune de 18 ans a plaidé la légitime défense tout au long de son procès. Il a été acquitté des cinq chefs d'accusation qui pesaient sur lui, dont celui de meurtre, par les jurés de l'Etat du Wisconsin.

« Le jury est parvenu au bon verdict», s'est félicité Kyle Rittenhouse sur la chaîne de télévision conservatrice Fox News. «La légitime défense n'est pas illégale. Cela a été un parcours difficile mais nous l'avons fait.» Le jeune homme encourait la réclusion à perpétuité.

Légitime défense ?

Les faits se sont déroulés en août 2020 à Kenosha (Wisconsin). De nombreuses manifestations étaient organisées contre les violences policières et le racisme, suite au meurtre de l'Afro-Américain George Floyd par un policier blanc. Kyle Rittenhouse, alors âgé de 17 ans, avait rejoint des groupes armés venus «protéger» les commerces des manifestants.

Dans des circonstances confuses, il a tué deux hommes de 26 et 36 ans, et blessé un troisième avec un fusil semi-automatique. L'adolescent a assuré lors du procès que les trois hommes l'avaient pris en chasse, et qu'il avait tiré pour se défendre.

Les Etats-Unis divisés

Aux Etats-Unis, Kyle Rittenhouse crée la polémique. Plusieurs organisations de droite le soutiennent, et considèrent que les manifestations de 2020 étaient l'oeuvre d'anarchistes. Au contraire, pour les partisans d'un meilleur encadrement des armes à feu, Kyle Rittenhouse représente les excès du droit à l'autodéfense.

Son acquittement a été accueilli par plusieurs manifestations à New York, Chicago et Portland. 500 soldats de la Garde nationale étaient également prêts à intervenir dans le Wisconsin.

Le président démocrate Joe Biden s'est dit «inquiet et en colère», mais a demandé à la population de respecter le verdict. Quant à Donald Trump, ex-président conservateur et pro armes, il a félicité Kyle Rittenhouse dans un communiqué. «Si ça, ce n'est pas de la légitime défense, rien ne l'est !»