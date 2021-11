Afghanistan : les talibans demandent l'arrêt des séries avec des femmes

Dans une note diffusée dimanche 21 novembre à l’attention des médias, le ministère taliban de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice a demandé aux chaînes de la télévision afghane de ne plus diffuser de séries avec des visages féminins.

«Les télévisions doivent éviter de montrer des feuilletons et séries à l'eau de rose dans lesquels des femmes ont joué», a prévenu le ministère dans un document émis dimanche.

D’autres mesures de ce type ont été prônées dans le communiqué, comme la limitation des programmes «opposés aux valeurs islamiques et afghanes» ou ceux insultant la religion avec des images «du prophète et de ses compagnons». Un rappel a également été effectué concernant le port du «voile islamique» pour les femmes journalistes.

Depuis la prise de pouvoir des talibans en août dernier, c’est la première fois que le ministère de la Promotion de la vertu et de la prévention du Vice intervient pour réguler la télévision du pays. «Il ne s'agit pas de règles, mais de directives religieuses», a expliqué le porte-parole du ministère, Hakif Mohajir, à l’AFP.

Avant 2001, la télévision était interdite

Quand ils étaient à la tête de l’Afghanistan entre 1996 et 2001, les talibans avaient interdit le cinéma, la télévision et l’ensemble des divertissements jugés immoraux.

A l’époque, toute personne surprise en train de regarder un écran de télévision était punie et l’équipement était détruit. Pire encore, le fait de posséder un magnétoscope était passible d’une flagellation publique.

Après avoir interdit aux étudiantes et aux enseignantes de reprendre les cours dans les collèges, les lycées et les universités, les talibans ont décidé de s’attaquer à nouveau au droit des femmes afghanes via le prisme télévisuel.