Crise des sous-marins : l'Australie signe un accord avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni

Après la polémique, le temps des signatures. Ce lundi, l'Australie s'est officiellement engagée dans un programme très contesté d'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire, dans le cadre d'une nouvelle alliance de défense avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

Le ministre de la Défense Peter Dutton a signé avec les diplomates britannique et américain un accord autorisant l'échange d'«informations sur la propulsion nucléaire navale» entre leurs pays. Une étape décisive vers l'achat des sous-marins.

This morning I met with UK High Commissioner Victoria Treadell and US Chargé d’Affaires Michael Goldman to sign the AUKUS Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement. This Agreement formalises Australian access to highly sensitive nuclear submarine technology. pic.twitter.com/UtKYRl6PwS

