DIRECT - Coronavirus : après les violences en Guadeloupe, Emmanuel Macron appelle à «ne rien céder au mensonge et à la manipulation»

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

11h19

Après les violences en Guadeloupe, Emmanuel Macron appelle à «ne rien céder au mensonge et à la manipulation».

11h01

Les Allemands seront "vaccinés, guéris ou morts" d'ici la fin de l'hiver en raison de la flambée actuelle des infections au Covid-19 dans le pays, a averti lundi le ministre de la Santé Jens Spahn.

"Vraisemblablement à la fin de l'hiver chacun sera vacciné, guéri ou mort" en raison de la propagation du variant Delta "très, très contagieux", a jugé le ministre, appelant une nouvelle fois les Allemands à se faire vacciner "urgemment" face à une explosion des cas de coronavirus ces dernières semaines.

9h44

En vertu d'une nouvelle réglementation sanitaire, les Kenyans devront prouver qu'ils sont entièrement vaccinés contre le Covid-19 pour avoir accès aux services publics, aux transports en commun et aux lieux publics tels que les parcs nationaux, les bars et les restaurants.

Le Kenya exigera la présentation de certificats de vaccination à partir du 21 décembre et prévoit une campagne d'inoculation massive de 10 jours à partir du 26 novembre, a déclaré le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe, dans un communiqué publié dimanche soir.

Le Kenya, a indiqué le ministre, a constaté une "diminution marquée" du nombre de cas graves et de décès, avec un taux de positivité au cours des 14 derniers jours allant de 0,8% à 2,6%. Depuis le début de la pandémie, la puissance est-africaine a enregistré un total de 254.629 cas et 5.325 décès.

8h01

Une dizaine de barrages bloquants étaient maintenus dimanche soir sur les routes de Guadeloupe - où les renforts des forces de l'ordre partis de métropole sont arrivés - mais "le nettoyage a commencé" sur certains axes, selon un responsable de Route de Guadeloupe.

"Une première partie de nettoyage" a eu lieu dimanche "et ça va se poursuivre demain", a indiqué à une correspondante de l’AFP Eric Dethelot, le cadre d’astreinte de Route de Guadeloupe.

"Grâce aux forces de l’ordre présentes et aux réquisitions de la préfecture, nous avons pu dégager les axes avec des moyens plus importants comme des camions grappins, des camions bennes avec plus de tonnage", a expliqué M. Dethelot. "Le tout était aussi de pouvoir stocker quelque part ce qu’on ramassait, pour que cela ne se retrouve pas de nouveau sur la route juste après".

7h36

A partir d’aujourd’hui, les 8,9 millions d’Autrichiens sont de nouveau confinés. Sur le papier, sur le papier, ils ont l'interdiction de sortir sauf pour faire des courses, du sport ou pour des soins médicaux. Il est également possible de se rendre au bureau et de déposer les enfants.