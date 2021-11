Des partisans de QAnon se réunissent de nouveau à Dallas pour la résurrection du fils de JFK

Ils sont de retour. Des partisans de la mouvance conspirationniste QAnon se réunissent de nouveau à Dallas, sur le lieu où a été assassiné John F. Kennedy, et où, selon eux, son fils, décédé en 1999 reviendra d’entre les morts.

La date n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle correspond à la date anniversaire de l’assassinat du président John Fitzgerald Kennedy.

Comme l’a constaté Will Sommer, reporter au Daily Beast, une centaine de partisans de QAnon se sont rassemblés au niveau de Dealey Plaza, le lieu de l’assassinat. Dans la soirée, une veillée était également organisée. Selon Will Sommer, un compte Twitter que les partisans croient être dirigé par JFK lui-même leur aurait demandé de s’y rendre…

The QAnon JFK Jr. crew in Dallas is back in Dealey Plaza tonight for a candlelit ceremony because, I'm sad to say, a Twitter account they believe is run by JFK asked them to. pic.twitter.com/lTswV91pZI

— Will Sommer (@willsommer) November 23, 2021