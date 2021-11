DIRECT - Coronavirus : 6.000 classes fermées en France, selon Jean-Michel Blanquer

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Le Premier ministre Jean Castex a été testé positif lundi. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

15h41

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a affirmé mardi à l'Assemblée nationale que 6.000 classes sont actuellement fermées en France, contre un peu plus de 4.000 vendredi dernier.

Le ministre a également rappellé que des tests salivaires sont mis en place pour tester plus facilement les élèves de ces classes de primaire. Il a ajouté «que l'année dernière, au pic de l'épidémie, quand nous réussissions à maintenir l'école ouverte, nous étions quand même à 12.000 classes fermées».

14h13

Positif au Covid-19, le Premier ministre Jean Castex indique sur Twitter n'avoir que de «légers symptômes». «Je me porte bien et continue d'assurer mes fonctions à l'isolement, dans le strict respect du protocole sanitaire», ajoute-t-il.

Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui m'ont fait parvenir des messages amicaux et des témoignages d'affection.



À l'exception de légers symptômes, je me porte bien et continue d’assurer mes fonctions à l’isolement, dans le strict respect du protocole sanitaire. — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 23, 2021

13h27

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est inquiétée mardi de l'"emprise" de l'épidémie de Covid-19 en Europe, qui pourrait déboucher sur 700.000 morts supplémentaires sur le continent, portant le nombre total de décès à 2,2 millions d'ici au printemps.

"On peut s'attendre à ce que les lits d'hôpitaux soient soumis à une pression élevée ou extrême dans 25 pays et à une pression élevée ou extrême dans les unités de soins intensifs dans 49 des 53 pays d'ici au 1er mars 2022. Les décès cumulés signalés devraient atteindre plus de 2,2 millions d'ici le printemps prochain, sur la base des tendances actuelles", a expliqué l'organisation dans un communiqué. Actuellement, plus de 1,5 million de personnes sont mortes du Covid dans la région.

11h44

Le candidat à l'investiture LR Michel Barnier, la candidate du RN Marine Le Pen et celui de LFI Jean-Luc Mélenchon ont réclamé mardi le rétablissement des tests gratuits pour une meilleure "prévention" contre le Covid-19, alors que l'épidémie repart.

"Ce virus qui revient est très agressif, je pense qu'il faudra revenir sur la gratuité des tests pour les non-vaccinés", a estimé sur franceinfo l'ancien commissaire européen Michel Barnier.

8h51

«Il y a eu un relâchement des contrôles du pass sanitaire. Il y avait 20 000 contrôles par semaine, à la demande du Président de la république, on est repassés à 50 à 60 000 contrôles par semaine. La semaine dernière, il y a eu 460 verbalisations.», a dit Gérald Darmanin ce matin sur France Inter.

8h47

Info CNEWS. Clément Beaune, Jean-Baptiste Lemoyne et Roxana Maracineanu ont été testés négatifs à la Covid-19.

6h24

Israël a entamé lundi soir sa campagne de vaccination anti-Covid pour les enfants âgés de cinq à onze ans, devenant ainsi l'un des premiers pays, après les Etats-Unis, à abaisser l'âge d'accès au vaccin pour juguler la pandémie.

6h11

Les autorités américaines ont conseillé lundi aux Américains d'éviter de se rendre en Allemagne et au Danemark, frappés de plein fouet par la nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 qui s'étend en Europe.

Le département d'Etat a publié deux bulletins relevant au niveau 4, le plus haut degré de mise en garde, son niveau d'alerte concernant ces deux pays, indiquant "un très haut niveau de Covid-19".