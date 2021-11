J.K. Rowling s'indigne des menaces provenant de militants transgenres

La tension ne redescend pas. Accusée de transphobie, J.K. Rowling a indiqué, ce lundi 22 novembre, avoir été la cible de menaces de mort provenant, selon elle, de certains militants pour les droits transgenres.

L’autrice britannique de la saga littéraire Harry Potter s’est exprimée sur Twitter afin de dénoncer la publication de photographies de trois activistes transgenres posant devant son domicile d’Édimbourg, en Écosse. Une divulgation de son adresse personnelle qui vise, selon J.K. Rowling, à l’intimider. «Vendredi dernier, l’adresse de ma famille a été postée sur Twitter par trois comédiens activistes qui ont posé devant la maison, en se positionnant de manière à laisser apparaître notre adresse», a dénoncé la romancière dans une série de tweets. «J'ai maintenant reçu tellement de menaces de mort que je pourrais en tapisser la maison et je n'ai pas cessé de m'exprimer», peut-on lire également.

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8

— J.K. Rowling (@jk_rowling) November 22, 2021