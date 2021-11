Îles Salomon : couvre-feu décrété dans la capitale après une tentative de prise d’assaut du Parlement

Après une tentative d’assaut du Parlement menée par des manifestants ce mercredi 24 novembre, la police de l’archipel a instauré un couvre-feu à Honiara, la capitale des îles Salomon.

Les forces de l’ordre ont utilisé du gaz lacrymogène afin de disperser les manifestants, qui ont mis le feu à plusieurs bâtiments de la ville, dont un poste de police situé près du Parlement.

It's happening now, #FantasticshoppingCenter second building down in flame.#ChaosinHoniara21 pic.twitter.com/z6CWYOTws5

