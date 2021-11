Rigueur budgétaire, fin du charbon en 2030, légalisation du cannabis... Le programme du futur gouvernement allemand

Les partis sociaux-démocrates (SPD), écologistes (Verts) et libéraux (FDP) ont présenté ce mercredi leur accord pour former une nouvelle coalition gouvernementale. Après s'être partagé les différents portefeuilles ministériels, les futurs dirigeants de l'Allemagne ont dévoilé leur programme politique pour les quatre années à venir.

Les trois formations qui formeront le nouveau gouvernement prévoient de rétablir en 2023 un «frein constitutionnel à l'endettement», qui limite à 0,35% du PIB par an la possibilité de déficit public de l'Allemagne. Ce mécanisme avait été suspendu avec la crise sanitaire. Le centre-gauche et les Verts voulaient introduire davantage de flexibilité sur le sujet mais les libéraux du FDP n'ont rien lâché. Leur chef de file, le très orthodoxe Christian Lindner, devrait d'ailleurs décrocher le portefeuille des Finances.

Les partis s'engagent par ailleurs à ne pas augmenter les principaux impôts comme celui sur le revenu, la TVA ou celui sur les société et à ne pas «introduire de nouvel impôt significatif».

Les sociaux-démocrates ont réussi à conserver leur promesse phare de la campagne, une hausse du salaire minimum horaire à 12 euros «dès la première année», contre 9,6 euros actuellement.

Les Verts ont obtenu d'«accélérer» la sortie du charbon et l'avancer à 2030 «dans l'idéal», au lieu de 2038. Pour l'Allemagne, qui débranchera ses dernières centrales nucléaires fin 2022, la production d'une électricité propre exigera un «développement massif des énergies renouvelables» et «la construction de centrales à gaz modernes afin de couvrir les besoins croissants en électricité (...) à des prix compétitifs».

La coalition veut aussi développer le transport ferroviaire : le rail doit représenter à terme 25% du transport de marchandises et l'objectif est de doubler le nombre d'usagers du train.

Partis plébiscités par les jeunes aux dernières élections, les Verts et les libéraux souhaitent abaisser à 16 ans l'âge du droit de vote pour les élections législatives et européennes.

Autre réforme importante du projet de la coalition : la légalisation du cannabis, dont la vente dans des «magasins agréés» sera réservée «aux adultes».

Les partis se sont également engagés à abolir le paragraphe 219a, une disposition héritée de l'ère nazie qui rend illégale la «publicité» pour l'IVG. La législation actuelle interdit notamment aux médecins d'indiquer sur leur site qu'ils réalisent des avortements.

L'accord prévoit enfin de simplifier la procédure d'acquisition de la citoyenneté allemande. La naturalisation devrait être possible après cinq ans, voire trois ans en cas «d'intégration réussie».

En matière de politique européenne, le futur chancelier Olaf Scholz milite pour une «Europe souveraine». «C'est un devoir» pour le nouveau gouvernement, a-t-il affirmé. Une ligne qui devrait plaire à la France, qui a fait de ce thème une des priorités de sa présidence de l'UE au premier semestre 2022.

Visant implictement la Hongrie et la Pologne, le nouveau gouvernement a fait savoir qu'il défendra «résolument» les valeurs d'Etat de droit dans l'UE.

La coalition a par ailleurs affirmé que la relation transatlantique doit rester «un pilier central» pour l'Allemagne et que l'Otan doit être un «élément indispensable» de la sécurité du pays.

A propos des grandes puissances comme la Chine et la Russie, la nouvelle coalition reste vague, souhaitant avec la première «un dialogue constructif» et visant la «coopération» avec la seconde. «Dans la mesure du possible, sur la base des droits humains et du droit international en vigueur», est-il précisé dans le document d'accord.