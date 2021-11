Corée du Nord : un étudiant condamné à la perpétuité pour avoir regardé Squid Game

En Corée du Nord, un étudiant aurait été condamné à la prison à vie pour avoir acheté clandestinement des copies de la série Netflix Squid Game.

Devenue un véritable phénomène mondial, la série sud-coréenne n'est pas accessible dans certaines régions du monde. Raison pour laquelle un homme est allé jusqu'à faire passer en contrebande dans son pays des copies illégales via l'utilisation d'une clé USB, probablement grâce aux sites de piratage.

Après avoir surpris les lycéens en train de regarder Squid Game, les autorités de la province de Hamgyong auraient immédiatement compris qu'il s'agissait d'un trafic. Le contrebandier aurait ainsi été condamné à mort pour s'être procuré la série et l'avoir vendue à d'autres élèves, tandis que ses clients seraient passibles d'une peine de prison, rapporte Free Radio Asia, cité par Vanity Fair.

«Un étudiant qui a acheté une clé USB -contenant la série- a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, tandis que six autres qui ont regardé [le show] ont été condamnés à cinq ans de travaux forcés, et des enseignants et des membres du personnel de l'école ont été licenciés et risquent d'être envoyés travailler dans des mines isolées», détaille un document officiel.

Une loi particulièrement sévère

En 2020, la loi «l'Élimination de la pensée et de la culture réactionnaire» prévoit la peine maximale pour avoir regardé, conservé ou distribué des contenus provenant de pays capitalistes, en particulier de la Corée du Sud et des États-Unis. Ces étudiants sont les premiers à en faire les frais.

Un habitant a déclaré qu'une fouille générale avait été organisée par les autorités afin de trouver d'autres contrebandiers. «Les habitants sont terrifiés car ils savent qu'ils seront sévèrement punis [pour des actes similaires]», a confié une source.

L'un des élèves aurait réussi à éviter sa peine, grâce à un parent riche qui aurait soudoyé la police en leur donnant 3.000 dollars.