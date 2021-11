DIRECT - Coronavirus : le rappel vaccinal ouvert aux plus de 18 ans, dès 5 mois après la dernière injection

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Le Premier ministre Jean Castex a été testé positif lundi et Olivier Véran doit faire de nouvelles annonces ce jeudi. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

13h09

Un nouveau dispositif sera mis en place dans les écoles à partir de la semaine prochaine : il n'y aura plus de fermeture systématique de classe dès un premier cas de Covid mais un dépistage systématique de l'ensemble de la classe.

Seuls les élèves testés positifs resteront à l'isolement.

Jean-Michel Blanquer : «Un nouveau dispositif sera mis en place [...] Il n'y aura plus de fermeture systématique de classes dès le premier cas de COVID mais un dépistage général. Seuls les élèves avec un test négatif seront acceptés en classe»

13h04

Au tour du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer : 8500 classes sont fermées ce jour.

13h03

En ce qui concerne la vaccination des 5-11 ans, la France y réfléchit mais pas avant 2022.

13h02

A partir du mois de décembre, la France pourra compter sur un nouveau médicament antiviral le molnupiravir, un comprimé qui pourra être prescrit par les médecins de ville.

13h01

Le port du masque va devenir de nouveau obligatoire, partout en intérieur, y compris dans les lieux où le pass sanitaire est exigé.

13h00

La validité du test anti-Covid va passer de 72 heures à 24 heures.

12h57

A compter du 15 janvier 2022, la dose de rappel sera intégrée au pass sanitaire pour tous les adultes qui ont fait leur dernière injection il y a plus de sept mois.

12h53

26 millions de doses de vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) sont en stock. Et plus de 2 millions de livraisons sont prévues chaque semaine.

12h51

La troisième dose de rappel du vaccin désormais ouverte à tous les adultes. Le délai d’écart entre le dernier vaccin et la dose de rappel ramené de six à cinq mois.

12h46

«Le virus va continuer de circuler activement dans les semaines à venir», dit Jérôme Salomon.

12h44

«L'Europe est redevenue l'épicentre de la pandémie», explique Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Le continent représente aujourd'hui 67% des contaminations recensés dans le monde.

12h43

Olivier Véran écarte l'idée d'un nouveau confinement et d'un couvre-feu.

12h41

«La France connaît à son tour une 5e vague, elle sera plus forte et plus longue que la 4e vague connue cet été», a déclaré Olivier Véran.

11h26

Une intersyndicale largement majoritaire a débuté mercredi en Polynésie française une grève générale contre l'obligation vaccinale et pour l'instauration de mesures sociales anti-Covid, un mouvement davantage suivi dans le secteur privé que dans la fonction publique.

Le mouvement mobilise peu dans la fonction publique: moins de 1% des salariés de l'éducation et de l'administration polynésiennes se sont mis en grève.

Il est davantage suivi dans les entreprises qui présentent des revendications internes. L'opérateur téléphonique Vini comptait par exemple 38% de gréviste mercredi.

09h59

La Haute Autorité de santé (HAS) recommande que le rappel de vaccin contre le Covid-19 soit fait dès l'âge de 18 ans, 5 mois après la vaccination complète, dans un avis rendu juste avant de nouvelles annonces du gouvernement. Cette recommandation préfigure vraisemblablement ce qu'annoncera le ministre de la Santé Olivier Véran à 12h30, alors que la France est touchée par une cinquième vague de l'épidémie, qualifiée de "fulgurante" par le gouvernement.

7h21

Plus de 100.000 personnes, 100.119 exactement, sont mortes du Covid-19 en Allemagne depuis le début de la pandémie, a annoncé jeudi l'autorité sanitaire fédérale (RKI), comptabilisant 351 décès sur les dernières 24h en pleine flambée des infections.

En une journée, le RKI a également compté 75.961 nouvelles contaminations, un nouveau plus haut au moment où la première économie européenne craint une saturation des hôpitaux. L'incidence sur sept jours a atteint 419,7, un record.