Que sont les «vols en flash mob», qui se multiplient dans les magasins aux Etats-Unis ?

Une tendance qui inquiète les commerçants américains. Depuis quelques semaines, des bandes organisées s'en prennent à certaines boutiques pour dérober des objets d'une valeur importante.

Le vol le plus récent remonte au 20 novembre dernier, en Californie. D'un coup, près de 80 personnes ont débarqué dans un centre commercial près de San Francisco et ont attaqué un magasin Nordstrom, qui vend des articles de modes et des bijoux. En tout, 100.000 dollars de marchandises ont été dérobés ce jour-là, alors que les voleurs ont décampé grâce à 25 voitures. Trois personnes seulement ont été arrêtées.

Si la «recette» n'est pas nouvelle aux Etats-Unis, il semblerait que l'approche des fêtes ait entraîné une forte hausse des vols violents. À Oakland, en Californie, une bande s'est attaquée à une boutique de cannabis (la vente est légale dans l'Etat, ndlr), et ont même ouvert le feu sur les forces de l'ordre lorsque celles-ci sont intervenues.

Cette répétition des vols dans l'Ouest américain n'est pas un hasard d'après les autorités. «Nous avons des renseignements qui indiquent que c'est un collectif de personnes, plusieurs groupes, qui se rassemblent pour commettre ces tentatives de cambriolage», a expliqué LeRonne Armstrong, chef de la police d'Oakland.

D'après les chiffres fournis, les vols et les cambriolages sont bel et bien en hausse par rapport à l'année précédente en Californie. Cependant, dans cet Etat, le niveau de criminalité est historiquement bas d'après le département de la Justice. Réussir à lutter contre ces vols spectaculaires pourrait donc continuer à améliorer les statistiques.