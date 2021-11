Apparu en Afrique du Sud, le nouveau variant du Covid-19 détecté en Israël

D'abord détecté en Afrique du sud, le B.1.1.529, nouveau variant du Covid-19, présente un nombre «extrêmement élevé» de mutations. Etroitement surveillé, il vient d'être identifié en Israël et est susceptible de se propager rapidement, selon des scientifiques.

Ce vendredi 26 novembre, le ministère israélien de la Santé a annoncé qu'une «personne revenue du Malawi» a été testée positive au Covid-19, contaminée par «le variant découvert dans des Etats du sud de l'Afrique». Les autorités ont également indiqué craindre «deux cas supplémentaires de personnes revenues de l'étranger» et placées en confinement. Sans préciser le nombre de doses ou le type de vaccin reçus, le gouvernement israélien a ajouté que ces trois voyageurs étaient vaccinés contre le Covid-19.

Dr @mvankerkhove gives an update on #COVID19 virus variant B.1.1.529, during the #AskWHO session on 25 November 2021 pic.twitter.com/ZpflfEYzW9

