Rapport Sauvé, climat, visite en France... Emmanuel Macron au Vatican pour rencontrer le pape François

Une rencontre au climat particulier. Près de deux mois après la publication du rapport Sauvé, sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique en France, Emmanuel Macron se rend au Vatican pour s'entretenir avec le pape François ce 25 novembre.

C'est la deuxième fois que le chef de l'Etat rencontre le souverain pontife pendant son mandat. La dernière fois, en 2018, les deux hommes avaient notamment discuté de la question des migrants, question centrale de l'actualité européenne. Cette fois-ci, Emmanuel Macron visite le Vatican dans le cadre d'une courte tournée européenne afin de «préparer la présidence française du Conseil de l'Union européenne», qui débute le 1er janvier prochain.

Mais il est plus que probable que la discussion soit centrée sur les conclusions du rapport Sauvé, ainsi que sur les suites à y donner. Ce n'est d'ailleurs pas la première rencontre officielle entre le Vatican et la France depuis, puisque Jean Castex avait également rendu visite au pape François le 18 octobre dernier. A cette occasion, le souverain pontife aurait assuré au chef de gouvernement qu'il avait «conscience» du besoin de «concilier» autant que possible le droit pénal avec le secret de la confession.

D'autres sujets pourraient être abordés lors de cette audience privée, notamment en raison de l'actualité politique mondiale et européenne. Le pape François avait notamment appelé les dirigeants à s'engager de manière plus importante dans la lutte pour le climat à l'occasion de la COP26. Le sujet des migrants, après la crise en Biélorussie et le drame dans la Manche, pourrait également revenir sur le tapis, comme en 2018.

Selon les informations de certains médias, dont La Croix, Emmanuel Macron souhaiterait également inviter le Pape en France. Ce n'est pas la première fois qu'une telle demande a été faite, puisque le souverain pontife avait refusé de venir à Marseille en octobre dernier à l'occasion d'une commémoration. Reste à savoir si le président aura plus de chance cette fois-ci.