DIRECT - Coronavirus : le variant Omicron est arrivé en Europe

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Un nouveau variant Omicron a été détecté en Afrique du Sud et le risque qu'il se répande en Europe est «élevé à très élevé», estime l'agence de santé de l'Union européenne. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

21h30

Après le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, la République Tchèque a annoncé ce samedi avoir détecté un premier cas de patient atteint du variant Omicron du Covid-19. L'annonce a été faite par l'hôpital régional de Liberec, dans le nord du pays.

«Nous pouvons confirmer que la souche est confirmée», a déclaré un porte-parole de l'établissement, Vacla Ricar, à la télévision tchèque.

21h16

Un total de 19.700 personnes ont manifesté samedi en France contre le pass sanitaire, pour le 20e week-end consécutif de mobilisation, selon le bilan du ministère de l'Intérieur, dont plus de 3.500 à Paris.

Le ministère a recensé 155 actions sur tout le territoire, contre 158 actions et 23.000 manifestants samedi dernier.

20h48

Toute personne «contact» d'une autre, testée positive au nouveau variant du coronavirus, Omicron, devra être isolée même si elle est vaccinée, a indiqué samedi le ministère de la Santé.

Actuellement, en France, où aucun cas confirmé de ce variant n'a encore été annoncé, si une personne est cas contact d'une personne infectée au coronavirus, elle ne doit s'isoler sept jours que si elle n'est pas vaccinée ou que son schéma vaccinal est incomplet et/ou qu'elle est immunodéprimée, selon l'Assurance Maladie. La solution sera donc dorénavant différente en cas de contamination par le variant Omicron.

20h08

Les autorités sanitaires néerlandaises ont déclaré que le variant Omicron est «probablement» parmi les 61 passagers venant d'Afrique du Sud chez qui le Covid-19 a été détecté ce samedi.

"Le variant Omicron a probablement été trouvé parmi les personnes testées", a indiqué l'Institut national de santé publique (RIVM) dans un communiqué, ajoutant qu'il sera "définitement déterminé si le variant Omicron est impliqué" après de nouvelles analyses.

19h30

Un premier cas du variant Omicron du coronavirus a été détecté en Italie, a annoncé samedi soir l'Institut supérieur de la santé (ISS), qui dépend du gouvernement italien.

"L'échantillon positif" a été prélevé sur un patient "en provenance du Mozambique", a précisé l'ISS dans un communiqué. "Le patient et les membres de sa famille sont en bonne santé".

18h46

Ce samedi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un durcissement des mesures d'entrée au Royaume-Uni afin de ralentir la propagation du variant Omicron. Un test PCR sera désormais requis deux jours après l'arrivée sur le territoire britannique, et un isolement devra être observé dans l'attente de son résultat.

«Nous demanderons à toute personne entrant au Royaume-Uni de passer un test PCR deux jours après son arrivée, et de s’isoler jusqu’à ce qu’elle ait le résultat» a ainsi déclaré Johnson.

15h10

Après la Belgique, l'Allemagne, c'est au tour du Royaume-Uni. Deux cas de contamination au nouveau variant Omicron du coronavirus ont été détectés au Royaume-Uni chez des personnes "liées à un voyage en Afrique du Sud", a annoncé samedi le ministère britannique de la Santé.

"L'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a confirmé que deux cas de Covid-19 comprenant des mutations compatibles avec B.1.1.529 ont été identifiés au Royaume-Uni", a annoncé le ministère dans un communiqué, précisant que les personnes contaminées et leurs familles s'isolaient.

14h03

L'Afrique du Sud, dont les citoyens sont devenus persona non grata partout dans le monde après l'annonce d'un nouveau variant inquiétant, se sent "punie" et injustement traitée alors que ce sont ses scientifiques qui l'ont découvert et ont rapidement sonné l'alarme.

Le gouvernement estime n'avoir rien à se reprocher et dénonce sa stigmatisation pour être l'annonceur de mauvaises nouvelles, à l'instar d'une multitude d'internautes sud-africains aussi indignés qu'inquiets.

12h44

Trois millions de rendez-vous de vaccination contre le Covid-19 ont été pris depuis l'annonce jeudi de l'extension de la campagne de rappel à l'ensemble de la population adulte, a indiqué Olivier Véran samedi sur Twitter.

Ce samedi, la vaccination de rappel s’ouvre à tous dès 18 ans.



19 millions d’entre nous sont d’ores et déjà éligibles et pourront se faire vacciner chez leur pharmacien, leur médecin ou en centre.



3 millions de rdv ont été pris depuis jeudi.



Ne baissons pas la garde ! — Olivier Véran (@olivierveran) November 27, 2021

"Ce samedi, la vaccination de rappel s'ouvre à tous dès 18 ans", a rappelé le ministre de la Santé. "19 millions d'entre nous sont d'ores et déjà éligibles et (...) 3 millions de rendez-vous ont été pris depuis jeudi", peut-on lire sur son compte Twitter.

12h09

Plus de 100.000 personnes, 100.119 exactement, sont mortes du Covid-19 en Allemagne depuis le début de la pandémie, a annoncé jeudi l'autorité sanitaire fédérale (RKI), comptabilisant 351 décès sur les dernières 24h.

En une journée, le RKI a également compté 75.961 nouvelles contaminations, un nouveau plus haut au moment où la première économie européenne craint une saturation des hôpitaux. L'incidence sur sept jours a aussi atteint un record, à 419,7.

11h38

Un premier cas suspect de variant Omicron a été détecté en Allemagne, ce samedi.

« La nuit dernière, plusieurs mutations typiques d’Omicron ont été trouvées chez un voyageur revenant d’Afrique du Sud », a tweeté Kai Klose, ministre des Affaires sociales de la Hesse, où se trouve l’aéroport de Francfort.

10h52

Toute la population des Emirats arabes unis éligible à la vaccination contre le Covid-19 a reçu "au moins une dose de vaccin", une première dans le monde, selon le ministère de la Santé de ce pays du Golfe.

Près de 22 millions de doses ont été administrées au total, avec "100% de la population ayant reçu une injection" et "90,18%" étant "complètement vaccinée", a ajouté vendredi le ministère. Dans ce pays de quelque 10 millions d'habitants qui sont en immense majorité des travailleurs immigrés, la population peut se faire vacciner à partir de l'âge de trois ans.

09h32

61 passagers en provenance de deux vols d'Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée à Amsterdam, a annoncé samedi l'autorité sanitaire néerlandaise, qui analyse les résultats à la recherche du nouveau variant Omicron.

"Nous savons maintenant que 61 des résultats étaient positifs et 531 négatifs", a annoncé l'autorité sanitaire néerlandaise (GGD), précisant que les passagers testés positifs ont été placés en quarantaine dans un hôtel proche de l'aéroport d'Amsterdam-Schipol.

08h37

C’est à partir d'aujourd’hui que la vaccination de rappel s’ouvre à tous les adultes. Plus de 1, 3 million de personnes ont pris rendez-vous jeudi pour cette injection, un record, suite aux annonces d’Olivier Véran.

07h36

Le comprimé anti-Covid développé par Merck est efficace dans le traitement du virus, a estimé l'Agence américaine du médicament (FDA) dans un rapport préliminaire publié vendredi, recommandant toutefois d'en exclure l'usage chez les femmes enceintes.

La publication intervient en amont d'une réunion d'un comité d'experts de la FDA prévue le 30 novembre, où les recommandations en vue d'une autorisation d'urgence du médicament, nommé molnupiravir, seront évaluées.

S'il était approuvé, ce médicament représenterait selon des experts une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie en permettant de diminuer assez facilement les formes graves de la maladie.

07h30

Le nouveau variant B.1.1.529 du virus du Covid-19, détecté pour la première fois en Afrique australe, a été classé vendredi "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et baptisé "Omicron".

L'OMS estime qu'il faudra "quelques semaines" pour comprendre le niveau de transmissibilité et de virulence du nouveau variant, détecté en Afrique du Sud, au Malawi, en Israël sur une personne venue du Malawi, à Hong Kong et en Belgique.