DIRECT - Coronavirus : un premier cas probable du variant Omicron détecté en Suisse

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Un nouveau variant Omicron a été détecté en Afrique du Sud et le risque qu'il se répande en Europe est «élevé à très élevé», estime l'agence de santé de l'Union européenne. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

21h56

Les autorités sanitaires suisses ont annoncé dimanche la découverte d'un "premier cas probable" du variant Omicron du coronavirus en Suisse sur une personne revenue d'Afrique du Sud.

"Premier cas probable du variant Omicron en Suisse chez une personne revenue d'Afrique du Sud il y a environ une semaine. Le séquençage apportera des certitudes dans les jours à venir", a indiqué l'Office fédéral de la santé, dans un tweet.

20h26

Le gouvernement britannique, qui occupe en ce moment la présidence tournante du G7, a annoncé dimanche convoquer lundi «une réunion d'urgence» des ministres de la Santé du groupe afin qu'ils s'attaquent à la question du variant Omicron du coronavirus.

«Une réunion d'urgence des ministres de la Santé du G7 sera convoquée le lundi 29 novembre pour discuter de l'évolution de la situation sur Omicron», a annoncé le ministère britannique de la Santé dans un communiqué, après que plusieurs cas ont été détectés en Europe, dont trois au Royaume-Uni

19h34

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé dimanche soir les pays ayant imposé des restrictions de voyage aux Sud-Africains, après la détection d'un nouveau variant du coronavirus, à leur «levée immédiate et urgente», les jugeant dépourvues de «justification scientifique».

Il s'est dit «profondément déçu» par ces fermetures de frontières «complètement injustifiées» et qui représentent une forme de «discrimination à l'égard de notre pays» et des pays voisins affectés par les mêmes mesures, a-t-il ajouté lors d'une adresse télévisée.

16h05

Les autorités marocaines ont décidé dimanche de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Maroc pour une durée de deux semaines à compter de lundi à 23h59.

«Cette décision intervient en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus du Covid-19, Omicron, notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens», a précisé, dans un communiqué, le Comité interministériel de suivi de la pandémie

13H38

Treize passagers partis d'Afrique du sud et diagnostiqués positifs au Covid-19 vendredi à leur arrivée à Amsterdam sont porteurs du variant Omicron, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires néerlandaises.

"Le variant Omicron a jusqu'ici été identifié dans 13 des tests positifs. Mais l'enquête n'est pas encore terminée. Le nouveau variant pourrait être retrouvé dans d'autres échantillons", a fait savoir l'Institut national de santé public (RIVM) dans un communiqué.

12h09

En pleine cinquième vague, les Suisses ont dit oui à la loi Covid ayant permis d'instaurer le pass sanitaire, selon les premières estimations publiées dimanche par l'institut de sondage gfs.bern.

Les opposants au pass sanitaire, qui avaient lancé le référendum, auraient donc sans surprise perdu le scrutin, les sondages réalisés avant le référendum ayant toujours donné une nette majorité au camp du oui.

Seul le parti de la droite populiste UDC, première formation politique du pays, avait appelé à voter contre la loi.

11h01

La détection en France du variant Omicron du virus pouvant donner le Covid-19 est "très probablement une question d'heures", a affirmé dimanche le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"A date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant sur le territoire national, mais c'est très probablement une question d'heures", a déclaré le ministre à l'issue d'une visite dans un centre de vaccination parisien.

"Dès lors qu'il circule en Grande-Bretagne, en Italie, en Belgique, il est probable qu'il y ait déjà des cas en circulation" sur le territoire français, a-t-il ajouté.

Depuis qu'il a été détecté en Afrique du Sud dans le courant de la semaine, le nouveau variant Omicron a notamment été identifié en Europe dans les trois pays cités par Olivier Véran ainsi qu'en Allemagne et en République tchèque. Pour détecter la présence d'Omicron en France, en plus du criblage, "nous réalisons entre 6.000 et 12.000 séquençages par semaine", a assuré le ministre de la Santé.

09h23

Les Suisses votent dimanche sur la loi Covid-19 ayant permis de créer le pass sanitaire, au terme d'une campagne électorale des plus houleuses, faisant craindre à la police de nouvelles manifestations dans la journée. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'en milieu de journée mais en Suisse la très grande majorité des électeurs vote avant la date du scrutin, par correspondance. Les premières tendances seront disponibles vers 11H15 GMT, et seront suivies des premières projections à 11H30.

Le dernier sondage de l'institut gfs.bern, réalisé entre le 3 et le 11 novembre, donnait 61% des sondés soutenant la loi, un chiffre relativement stable dans le temps.

Ce référendum, lancé par les antipass, intervient alors que le nouveau variant Omicron, détecté en Afrique du Sud et qualifié de "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé, a replongé la planète dans un état d'alerte.

08h31

Les autorités sanitaires australiennes ont annoncé dimanche avoir détecté la présence du variant du coronavirus Omicron chez deux passagers en provenance d'Afrique australe qui ont atterri à Sydney. L'autorité sanitaire de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dans l'est du pays, a déclaré avoir effectué des tests d'urgence qui ont confirmé la présence de cette nouvelle souche chez deux passagers arrivés samedi à Sydney.

Les deux passagers ont voyagé sur un vol de Qatar Airways via Doha, a indiqué la NSW Health dans un communiqué. Ils ont été testés positifs au Covid-19 peu de temps après leur arrivée, ce qui a conduit à une analyse plus poussée pour établir s'ils étaient porteur du nouveau variant du coronavirus, Omicron, détecté pour la première fois en Afrique du Sud.

08h24

Prévue jusqu’à ce dimanche soir minuit, la suspension des vols avec sept pays d’Afrique australe est prolongée jusqu’au moins mardi soir minuit, selon Journal officiel.

07h50

Les autorités sanitaires australiennes ont annoncé dimanche avoir détecté le variant du coronavirus Omicron chez deux passagers en provenance d'Afrique australe qui ont atterri à Sydney.

L'autorité sanitaire de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dans l'est du pays, a déclaré avoir effectué des tests d'urgence qui ont confirmé la présence de cette nouvelle souche chez deux passagers arrivés samedi à Sydney.

07h16

Pour contrer le nouveau variant Omicron, les autorités sanitaires françaises ont décidé d’une nouvelle mesure. « Toute personne contact à risque d'un cas possible ou d'un cas confirmé du variant B1.1.529, indépendamment de son statut vaccinal, doit être considérée comme 'contact à risque élevé' et doit ainsi être placée en quarantaine », indique un texte envoyé aux établissements et professionnels de santé et dont l’AFP a obtenu copie.

Selon les autorités, «il s’agit d’un principe de précaution compte tenu des connaissances actuelles du virus ».

Actuellement en France, si une personne est cas contact d'une personne infectée, elle ne doit s'isoler sept jours que si elle n'est pas vaccinée ou que son schéma vaccinal est incomplet et/ou qu'elle est immunodéprimée, selon l'Assurance Maladie.

07h01

Les premiers cas positifs au nouveau variant du coronavirus Omicron se sont multipliés samedi en Europe, où l'inquiétude pousse à des restrictions de voyages tandis que le monde continue d'isoler l'Afrique australe.

Après la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie, la République tchèque a annoncé un premier cas sur une patiente Covid-19 hospitalisée avec de légers symptômes à Liberec (nord). Elle était vaccinée et s'était rendue en Namibie, avant de regagner la République tchèque via l'Afrique du Sud et Dubaï, selon le chef du gouvernement.

A Amsterdam, une soixantaine de passagers, débarqués vendredi de Johannesburg et du Cap, étaient toujours en quarantaine près de l'aéroport. "Le variant Omicron a probablement été trouvé parmi les personnes testées", a indiqué l'Institut national de santé publique (RIVM), en attendant des résultats définitifs prévus dimanche.