Une entreprise dépense 650.000 dollars pour que ses employés puissent retrouver leurs proches

À cause des restrictions sanitaires strictes à Hong Kong, de nombreux résidents n'ont pas pu quitter le pays pour rejoindre leur famille depuis le début de la pandémie de coronavirus. Cependant, une entreprise a annoncé mettre plus de 650.000 dollars (environ 577.000 euros) sur la table pour aider ses employés à y remédier.

Pour quelque 250 employés, dont les proches vivent en Argentine, en Australie, ou encore en France, la chaîne de restaurants Black Sheep va financer leur voyage de retour auprès de leurs familles. Cela comprend notamment le billet d’avion, les tests de dépistages du coronavirus, mais également une augmentation de leur nombre de jours de congés sans solde pour qu'ils puissent effectuer la quarantaine obligatoire à leur retour à Hong Kong.

Toute personne souhaitant entrer sur le territoire doit se soumettre, en raison de la pandémie de Covid, à un isolement de 21 jours dans un hôtel, à ses frais. L’entreprise a donc également pris la décision de prendre en charge toutes les dépenses liées à cette quarantaine, et même de faire livrer des repas gratuitement à ses employés. En contrepartie, les salariés devront rester au sein de l’entreprise pour au moins un an à partir de leur retour à Hong Kong, rapporte CNN.

«C’était la bonne chose à faire», ont estimé les deux cofondateurs de cette entreprise auprès du média américain. «C'est toujours un secteur où les marges sont très minces, et surtout maintenant. Je comprends que c'était un peu audacieux, mais ça semblait être la bonne chose à faire», a notamment déclaré l’un d’entre eux, Syed Asim Hussain.

L’une des salariés de l’entreprise, Amy Scott, a raconté à CNN ne pas avoir quitté Hong Kong depuis 27 mois, et donc ne pas avoir vu sa famille, qui habite à Manchester, depuis le début de la crise sanitaire. «Le simple fait de ne pas pouvoir serrer sa maman sans des bras ni d'être là quand elle a besoin de soutien a été un défi. Depuis le Covid, j'ai dû être plus prudente dans mes dépenses, car on ne sait jamais ce qui nous attend. Le coût de la quarantaine et des vols représente de l'argent que je n'ai tout simplement plus à dépenser», a-t-elle raconté, heureuse de pouvoir enfin retrouver sa famille dans les prochains mois.