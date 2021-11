Voiture de l'année 2022 : quels sont les deux modèles français finalistes ?

Deux véhicules français figurent parmi les sept finalistes sélectionnés pour le titre de Voiture de l’année 2022.

La Peugeot 308 et la Megane E-Tech Electric sont les modèles tricolores encore en lice de cette 59e sélection du Car of the Year (Coty) comprenant six voitures à propulsion électrique.

Disponible en version thermique et hybride rechargeable, le véhicule de la marque au lion est le seul non électrique de cette finale. Cependant, il le deviendra à 100% en 2024.

La Toyota Yaris élue en 2021

Une seule citadine se trouve dans la sélection : la Cupra Born, issue de la marque lancée en 2018 par Seat. Le constructeur tchèque Skoda est également parvenu à hisser un modèle : la Enyaq iV.

Outre la France, la Corée du Sud a aussi deux voitures nommées : la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6. Enfin, dernier véhicule en lice, la Mustang Mach-E construite par Ford.

La lauréate de cette édition sera dévoilée le 28 février prochain à Genève (Suisse). Les deux dernières éditions ont été remportées par des véhicules qui proposaient également une version électrique. La Peugeot 208 en 2020 et la Toyota Yaris en 2021.