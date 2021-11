La Barbade devient une république et coupe les ponts avec Elizabeth II

Déjà indépendante du Royaume-Uni depuis 1966, la Barbade s'est officiellement proclamée république ce mardi. En conséquence, la reine Elizabeth II n'est plus la cheffe d'Etat de cette île des Caraïbes.

La Barbade a désormais pour présidente une autre femme, Sandra Mason, jusque-là gouverneure générale du pays, après son élection en octobre au suffrage universel indirect.

Elle a prêté serment à minuit lundi soir dans la capitale, Bridgetown, lors d'une cérémonie officielle marquée par le remplacement de l'étendard de la reine par le drapeau présidentiel.

«Moi, Sandra Prunella Mason, jure d'être fidèle et de porter une véritable allégeance à la Barbade conformément à la loi, avec l'aide de Dieu», a déclaré la nouvelle présidente en prêtant serment.

VIDEO: Barbados becomes a republic, removing British queen as head of state.





During the ceremony, the Royal Standard flag representing the queen was lowered and the governor-general, Dame Sandra Mason, was sworn in as the Caribbean island nation's first president pic.twitter.com/fgtnanVleO

— AFP News Agency (@AFP) November 30, 2021