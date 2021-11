Qu'est-ce que l’angiosarcome cardiaque, le cancer dont a été victime Virgil Abloh ?

Star des millenials et roi du streetwear du luxe, le designer américain Virgil Abloh, créateur des collections homme de la maison Louis Vuitton, est décédé dimanche à 41 ans d'un cancer rare et agressif, l'angiosarcome cardiaque.

«Il a choisi d'endurer son combat en privé depuis son diagnostic en 2019» d'un angiosarcome cardiaque, une tumeur maligne rare située au niveau du cœur, avait expliqué sa famille dans une publication sur le compte Instagram du designer, mentionnant de «nombreux traitements difficiles».

Le cœur est rarement sujet à des tumeurs et l’angiosarcome est la forme la plus courante quand cet organe est atteint. Pour autant, ce type de cancer demeure très difficile à soigner. Et les recherches pour trouver l’origine ou un traitement sont peu nombreuses.

le cœur ne répare pas les tissus lésés

Selon l’Inserm, «exceptée la chirurgie lorsque la tumeur est encore localisée, il n’existe aucun consensus sur le traitement de ce cancer résistant aux chimiothérapies». De plus, contrairement aux autres organes, le cœur ne répare pas les tissus lésés par les tumeurs.

Une explication à ce phénomène est apportée par une étude publiée par Trust Mu Science. Selon elle, les cellules qui composent le cœur, les myocytes cardiaques, cessent de se reproduire à un stade précoce. Si cela permet à l’organe de mieux résister à l’apparition de tumeurs cancéreuses, cela empêche également les cardiomyocytes de «proliférer et réparer les cellules endommagées».

Premier grand créateur noir reconnu sur la scène de la mode, engagé pour l'affirmation des cultures afro-américaines, Virgil Abloh a été victime de ce cancer rare et très agressif.

Le célèbre styliste avait décroché en 2018 l'un des postes les plus enviés du secteur de la mode et du luxe, au sein de la griffe fleuron de LVMH, numéro un mondial du luxe.