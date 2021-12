Sida : état de la recherche, mise au point d'un vaccin... le point en 2021

Comme chaque année depuis 1988, le 1er décembre marque la Journée mondiale de lutte contre le sida. Créé à l'initiative de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'événement permet notamment de dresser un état des lieux. Et dans le contexte particulier de la pandémie de coronavirus, il revêt cette année un caractère particulier. Bilan.

Plus de quarante ans après la découverte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), l'agent pathogène responsable du sida, si des progrès ont été accomplis, la route vers l'éradication reste incertaine car, à l'heure actuelle, il n'existe toujours pas de vaccin.

Un rappel qui résonne presque comme un avertissement, après les annonces successives de ces dernières semaines sur des sérums potentiellement efficaces contre le Covid-19.

37,7 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH

Aujourd'hui, d'après le dernier rapport de l'Onusida, l'agence de l'ONU dédiée à la lutte contre cette maladie, ce sont ainsi 37,7 millions de personnes -dont 1,7 million âgées de moins de 14 ans- qui vivent avec le VIH, et plus de 9,5 millions qui n'ont pas accès à un traitement qui pourrait leur sauver la vie, comme les trithérapies.

En 2020, 1,5 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 680.000 personnes sont décédées de maladies liées au sida.

6.500 personnes découvrent chaque année leur séropositivité en France

En France, vivent environ 173.000 personnes séropositives, selon Santé Publique France.

Et, chaque année, ce sont en moyenne 6.500 personnes qui dans l'Hexagone apprennent leur séropositivité au VIH.

Depuis 2010, les nouvelles infections au VIH ont diminué de 31 %, passant de 2,1 millions à 1,5 million en 2020. Chez les enfants, les nouvelles infections ont diminué de 53 %, passant de 320.000 en 2010 à 150.000 en 2020.

Le Covid-19 aurait aggravé l'épidémie

A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2021, l'Onusida a confronté l'épidémie de VIH à celle du coronavirus. Il en ressort que le Covid-19 pourrait avoir aggravé l'épidémie de sida.

Avec la pandémie, les personnes vivant avec le VIH subissent des conséquences plus graves et présentent des comorbidités plus importantes que les personnes ne vivant pas avec le VIH et, à la mi-2021, la plupart n'avaient pas accès aux vaccins anti-Covid.

Des études menées en Angleterre et en Afrique du Sud ont révélé que le risque de mourir du Covid-19 chez les personnes séropositives était deux fois plus élevé que dans la population générale.

«Les fermetures engendrées par la pandémie et d'autres restrictions ont perturbé le dépistage du VIH et, dans de nombreux pays, ont entraîné une chute brutale des diagnostics et des orientations vers des traitements contre le VIH», a rapporté l’Onusida.

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a indiqué que, selon les données recueillies dans 502 établissements de santé de 32 pays d'Afrique et d'Asie, le dépistage du VIH a diminué de 41 % et les orientations vers un diagnostic et un traitement ont diminué de 37 % pendant les premiers confinements dus au Covid en 2020, par rapport à la même période en 2019.

Le chemin vers le vaccin toujours très incertain

Si les modes de transmission du VIH sont désormais parfaitement connus (tous les détails ICI), il n'existe en revanche à ce jour aucune vaccination efficace contre le sida.

D'après l'OMS, depuis 1987, ce sont même plus d'une trentaine d'essais de vaccins qui ont été faits, à chaque fois sans succès.

Des échecs en série qui s'expliquent par le fait que le VIH est un virus aux mille visages, en ce sens où ses capacités exceptionnelles à muter en font un virus redoutable pour les chercheurs qui peinent à mettre au point un sérum efficace.

Mais les scientifiques avancent néanmoins et parviennent tout de même à faire des découvertes.

En 2009, le monde avait ainsi notamment salué le premier essai clinique étendu d'un vaccin expérimental contre le virus du sida qui, mené en Thaïlande sur plus de 16.000 adultes, avait révélé que 31,2 % des participants vaccinés avaient nettement moins de risques d'être infectés par le VIH que le groupe traité avec un placebo.

Pour la première fois dans l'histoire du sida, des chercheurs avaient réussi à obtenir une protection partielle contre la maladie.

Et bien qu'imparfaite -on se rendra compte notamment par la suite que la protection conférée par ce sérum était de courte durée- la méthode utilisée a depuis inspiré d'autres chercheurs.

En août dernier, le laboratoire Moderna, également créateur de l'un des vaccins contre le Covid-19, a annoncé le lancement d’essais cliniques pour deux vaccins destinés à lutter contre le virus à l'origine du Sida.

Tout comme pour le vaccin contre le Covid-19, les candidats vaccins de Moderna utilisent l'ARN messager. Cette technique consiste à envoyer directement des instructions génétiques aux cellules. Celles-ci fabriquent ensuite une protéine, qui aide à lutter contre la maladie.

Si l'ARN messager a permis de créer des vaccins contre le Covid-19, son efficacité contre le Sida reste à prouver car le VIH a encore une fois la particularité de muter énormément - beaucoup plus que le coronavirus - et de présenter beaucoup de sous-types.

Surtout, contrairement au SARS-CoV-2, le VIH «s'intègre», c'est-à-dire qu'il importe son matériel génétique dans les cellules qu'il infecte. Il se transmet ainsi d'une cellule à l'autre. Cette dernière spécificité rend particulièrement difficile l'élaboration d'un vaccin.

En France, l'institut Pasteur, fer de lance de la recherche mondiale et à qui on doit la découverte du VIH grâce aux travaux de Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, a choisi par ailleurs d'étudier avec attention ceux qu'on appelle «les contrôleurs du VIH».

Ces patients séropositifs, infectés depuis plusieurs années, n’ont pourtant pas de virus détectable dans leur plasma et gardent un taux de cellules T4 -des cellules défensives contre le VIH- élevé. Ils ne développent donc pas de maladie, parce qu'ils contrôlent naturellement l’infection en l’absence de thérapie.

En cherchant à savoir pourquoi, les chercheurs de Pasteur espèrent là aussi pouvoir développer des thérapies vaccinales.

La prévention (préservatifs, traitements) reste la meilleure protection

Ne pas posséder (encore ?) de vaccin contre le VIH ne signifie pas pour autant qu'il n'existe pas d'autres traitements et dispositifs efficaces, bien au contraire.

Le préservatif reste une arme bien connue et toujours tout-à-fait valable, mais les médicaments anti-VIH constituent aussi une approche très intéressante.

Certaines personnes, essentiellement des hommes homosexuels, peuvent ainsi se voir prescrire des antirétroviraux alors même qu'ils ne sont pas infectés par le VIH, et cela justement pour éviter de l'être. Une méthode que l'on appelle la PrEP dans le jargon médical.

De même, encore trop peu de gens savent qu'une personne séropositive sous traitement avec une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le virus, même lors de rapports sexuels non protégés par un préservatif.

Cet effet préventif des traitements de ces patients s'appelent «TasP » (pour l’acronyme anglais «treatment as prevention») et son efficacité a été démontrée scientifiquement par deux grandes études déjà.

Et «parmi les couples suivis dont l’un des partenaires était séropositif sous traitement et l’autre séronégatif, aucun cas de transmission du virus n’a été observé dans le cadre de ces études», souligne Santé Publique France, qui ajoute que «l’efficacité des traitements antirétroviraux permettent aujourd’hui aux personnes séropositives de vivre en bonne santé, avec une espérance de vie identique à celles de personnes séronégatives, sans risque de transmettre le virus».