Départ d’Angela Merkel : une grande cérémonie officielle ce jeudi

Après 16 ans de pouvoir, la chancelière allemande Angela Merkel tire sa révérence. Une cérémonie militaire d'adieu est prévue ce jeudi, à Berlin.

L'instant sera solennel et calqué sur le protocole strict du «Großer Zapfenstreich», le cérémonial le plus prestigieux de la Bundeswehr, l'armée allemande. Hérité du XIXe siècle, il mêle défilé militaire, flambeaux, prières et chants.

Conformément à la tradition allemande, le choix des titres interprétés par les chœurs de l'armée est laissé à la discrétion de la personnalité honorée.

un choix musical très punk

Sur ce point, Angela Merkel a un choix pour le moins surprenant. Outre une chanson de la comédienne Hildegard Knef et un cantique œcuménique, la fanfare interprétera «Du hast den Farbfilm vergessen» («Tu as oublié la pellicule couleur») de la chanteuse et icône punk Nina Hagen.

Sorti en 1974 en pleine guerre froide, le titre était devenu un tube en Allemagne de l'Est, d'où est originaire la chancelière.

Le choix peut surprendre au regard des morceaux choisis par les prédécesseurs d'Angela Merkel, relève Courrier international. Gerhard Schröder avait ainsi souhaité entendre «My Way» de Frank Sinatra et Helmut Kohl «L’Hymne à la joie» de Beethoven. Une preuve de l'humour de la chancelière, selon la presse allemande.

Angela Merkel restera en poste encore quelques jours après la cérémonie. Son successeur Olaf Scholz (SPD) sera investi dans la semaine du 6 décembre.