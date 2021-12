Les Etats-Unis produisent plus de déchets plastique que tous les pays de l'Union Européenne

Les champions du plastique, c'est eux. Les Etats-Unis ont produit 42 millions de tonnes de déchets plastiques en 2016... soit deux fois plus que la Chine, et plus encore que tous les pays de l'Union européenne combinés.

Pourtant, les Etats-Unis ne constituent que 5% de la population mondiale. Ce constat est réalisé par une nouvelle étude des Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine publiée ce 1er décembre. Il s'agit d'une «crise environnementale et sociale», a souligné Margaret Spring, présidente du comité d'experts.

En moyenne, un Américain produit 130 kilos de déchets plastiques par an. Le Royaume-Uni se situe en deuxième position du classement mondial, avec 98 kilos. A titre de comparaison, les Français génèrent 43 kilos de déchets plastiques par an et par personne.

9% du plastique mondial recyclé

Ces chiffres sont d'autant plus problématiques que seul 9% du plastique mondial est recyclé, d'après l'ONG environnementale Greenpeace. Le reste finit en général dans l'océan. Des déchets qui polluent les fonds marins et sont ingérés par les poissons, tortues et autres espèces, entraînant leur mort et des problèmes de reproduction.

D'après le rapport des Académies, 8,8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans l'océan. Cela équivaut à un camion-poubelle déchargé dans la mer à chaque minute.

Plus inquiétant encore, les déchets ont tendance à se diviser en petites particules, soit en microplastiques. Ceux-ci se retrouvent dans l'air, le sol, l'eau du robinet... Ils sont inhalés par l'homme et leurs effets sur la santé sont encore méconnus.

Pour tenter de réduire le nombre de déchets plastiques, le rapport a demandé aux Etats-Unis de développer une stratégie nationale d'ici à fin 2022. Il propose par exemple d'instaurer une limite de production de plastique non recyclé, et de mieux collecter les données sur ce sujet.