Noël 2021 : voici les pays qui dépensent le plus pour les fêtes de fin d'année

Noël est l'une des fêtes les plus plébiscitées dans le monde entier. Les guirlandes, la bûche et les cadeaux fascinent les enfants et les adultes. Mais cette fête de fin d’année a un coût.

Afin d’évaluer le budget que chaque foyer y consacre, WorldRemit – une Fintech spécialisée dans le transfert d’argent – s’est intéressée aux dépenses totales de quatorze pays. Résultat, beaucoup d’entre eux y consacrent une part très importante de leurs revenus. Il faut dire qu’entre le repas, les cadeaux et les décorations, l'addition peut être parfois salée. Voici les pays qui dépensent le plus d'après l'enquête de WorldRemit :

L’Australie

Les Australiens ont un budget moyen de 810 euros, dont la moitié uniquement pour les cadeaux (49%). Le revenu mensuel moyen par foyer étant de 3.091 euros, cela représente tout de même plus d’un quart de salaire.

Le Mexique

Dans ce pays, Noël est une fête incontournable. Aussi les Mexicains n’hésitent pas à dépenser un budget conséquent : 832 euros en moyenne, dont un tiers pour les décorations (36%). Rapporté au revenu annuel moyen par foyer (6.735 euros), ce budget est encore plus impressionnant.

La France

Avec 1.285 euros dépensés en moyenne pour Noël, les Français sont à la troisième place du classement du plus gros budget. Ils sont aussi ceux qui dépensent le plus pour les cadeaux par rapport au repas et aux décorations, soit 58% du montant total.

Le Canada

Le Canada se retrouve à la seconde marche du podium avec un montant moyen de 1.486 euros dépensés par foyer pour Noël. Cette somme est non négligeable : elle représente près de 53% du revenu mensuel moyen du pays.

Le Liban

Avec 1.577 euros de budget moyen, les Libanais sont ceux qui dépensent le plus d’argent pour Noël. Il faut dire que cette fête est un véritable événement dans le pays. Les habitants mettent des poinsettias (des plantes à feuilles rouges) à leurs fenêtres et dans certains quartiers des chants sont diffusés par des haut-parleurs dès le 1er décembre.