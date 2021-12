Que va devenir Angela Merkel après son départ ?

Dans quelques jours, Angela Merkel ne sera plus «la femme la plus puissante du monde». Après 16 années passées au pouvoir, la chancelière est, comme à son habitude, restée discrète sur sa vie d'après.

Vrai repos ou retraite active ? Angela Merkel a déjà semé quelques indices, en laissant sous-entendre qu'elle laisserait la politique de côté. Premier chef de gouvernement de l’après-guerre à quitter de son plein gré le pouvoir, elle ne semble pas vouloir continuer à jouer un rôle dans sa famille politique.

«Je comprendrai très vite que tout ça relève à présent de la responsabilité de quelqu’un d’autre. Et je crois que cette situation va beaucoup me plaire», a-t-elle déclaré en marge d'un déplacement à Washington l'été dernier, rapporte Le Point.

Interrogée sur ses futurs projets, Angela Merkel a dit d’abord vouloir se donner du temps pour «réfléchir à ce qui [l’]intéresse vraiment». «Ensuite, j’essaierai peut-être de lire, et comme je serai fatiguée, j’aurai envie de fermer les yeux. Alors je dormirai un peu, et puis ensuite on verra».

Littérature russe et pommes de terre

La lecture est en effet l'une des occupations préférées d'Angela Merkel, qui est une passionnée de littérature russe. Dans sa vie d'après, «Mutti» («Maman»), comme la surnomment affectueusement les Allemands, aura aussi tout le loisir de s'adonner à la cuisine, au jardinage (on dit qu'elle aime cultiver ses propres pommes de terre) ou encore à la baignade. Amatrice d'opéras et de musique classique, elle pourra profiter davantage de l'offre culturelle berlinoise.

La chancelière devrait, aux dernières nouvelles, conserver son appartement dans le centre de Berlin ainsi que sa maison du Brandenbourg où elle passe ses week-ends avec son mari, le chimiste Joachim Sauer. C'est avec lui qu'elle rêve de faire, un jour, un long voyage à travers les Etats-Unis.

Côté finances, Angela Merkel n'aura pas de quoi s'en faire. En tant qu'ex-chancelière, elle bénéficiera d'une retraite mensuelle de 15.000 euros, en plus d'une voiture de fonction avec chauffeur, d'un garde du corps et d'un bureau doté de quatre employés au Bundestag.

Son successeur, le social-démocrate Olaf Scholz, devrait entrer en fonction la semaine du 6 décembre.